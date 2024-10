Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 13 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 13 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la giornata di domenica risplende di promesse nell’ambito sentimentale, con rosei orizzonti che si prospettano anche per il prossimo futuro. Venere si appresta infatti a vivere un periodo di transito favorevole. A partire dal 17, avrete ulteriori risorse per far fronte a una sfida e per esercitare il vostro indiscutibile fascino.

Oroscopo del Toro

Come il buon Paolo Fox, suggerirei che tu, Toro, eviti decisioni avventate ora. Al contrario, dovresti sforzarti di bilanciare i tuoi conti e agire con saggezza. Sei una persona che sa stare attenta, quindi tieni sempre in mente questo tuo pregio. Ma attenzione, Venere è ancora in opposizione e in questioni d’amore le cose potrebbero non essere del tutto chiare.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, qualora percepite inganno o mancanza di supporto da parte di un individuo, vi consiglio di mantenere la calma per altri tre o quattro giorni. Infatti, a partire dal 17, tutte le vicende, inclusi i rapporti di amicizia, che non vi stanno dando il riscontro sperato, saranno inevitabilmente messe da parte.

Oroscopo del Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, l’inizio di ottobre non è stato particolarmente favorevole, tuttavia il periodo di recupero è ora in vista. Il pianeta della comunicazione, Mercurio, ritorna in una posizione molto favorevole e si troverà in un aspetto positivo rispetto a Marte. Questo significa che le tue idee riceveranno riconoscimenti, i progetti lavorativi che hai in mente andranno a buon fine e qualunque ostacolo è stato messo sul tuo cammino non sarà più in grado di fermarti. In termini amorosi, la tua percezione di ciò che sta succedendo sarà molto più positiva.

Oroscopo del Leone

Leone, ti invito a essere pronto per trionfare in una sfida, inclusa quella sentimentale. A partire dal 17, Venere inaugura un nuovo passaggio che influenzerà varie aree, compresa la tua. Le anime sole possono aspettarsi di

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’incertezza è padrona, tuttavia Mercurio intraprende un transito significativo da stasera. Di conseguenza, inizierai lentamente a risalire. I progressi saranno più vantaggiosi o, almeno, raggiungerai un compromesso. Gli astri favoriscono i rapporti, ma solo quelli autenticamente validi.

Oroscopo della Bilancia

Giove si trova oggi in una posizione molto favorevole per la Bilancia, grazie al sole che lo accompagna. Aggiungi a questo l’influenza positiva della luna, che ti avvantaggia. Quindi saluta ogni tipo di celebrazione o avvio di nuove storie d’amore con entusiasmo. È importante ricordare di mettere da parte ogni tipo di dubbio o diffidenza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, evita di dare troppo spazio a nuovi problemi; sei consapevole di come in certe circostanze tendi a soffermarti eccessivamente sulle questioni invece che lasciarle fluire. Ecco una domenica che, seppur nasconda qualche incertezza, saprai affrontare.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sei un individuo che ama fare le cose a modo tuo, tendi a non prestare molta attenzione alle opinioni altrui, ed è qualcosa che ti distingue positivamente. Tuttavia, con Giove in opposizione, c’è bisogno di cautela per non sovrastimare le tue capacità. Questo momento sta mettendo alla prova la tua resistenza fisica e ti rendi conto di volta in volta che forse stai andando oltre il limite.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è essenziale per te avere dialoghi onesti e verifiche. Marte in opposizione ha un po’ opacizzato la tua esistenza, sottraendo soprattutto energia. Tuttavia, occhio all’arrivo di Mercurio in posizione vantaggiosa. Quindi, sia riguardo alle sfide che alle circostanze lavorative, c’è il ritorno al bilanciamento.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, nelle recenti tre settimane, le energie amorose non sembrano essere state al top e probabilmente hai tentato di trovare alternative meno convenzionali. Presta attenzione a un bilancio che sembra risentire di spese fuori dal comune.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, mettiti in testa che se desideri incoraggiare una liaison affettiva, dovresti organizzare attentamente anche il tuo lunedì e il tuo martedì. Questi giorni saranno baciati dalla luna nel tuo segno astrologico, portandoti un’ondata di sentimenti positivi. Non mettere da parte l’opportunità di ricostruire i ponti con coloro che in passato hanno generato un po’ di turbolenza. D’altra parte, il 17 ti presenterà con nuovi entusiasmi. Andrà tutto bene, affronterai questi momenti con successo.

