Se nel corso delle ultime settimane il triangolo amoroso composto da Shaila, Lorenzo e Javier continua a tenere banco, è pur vero che non è l’unica dinamica ad essersi creata. In ambito di sentimenti, il Grande Fratello 18 sta regalando moltissimo materiale, dando modo ogni giorno di più ai telespettatori di appassionarsi alle vicende degli inquilini.

Si è parlato meno di loro, eppure tra Mariavittoria e Tommaso è nato in principio un rapporto che sembrava destinato a progredire. Dall’ingresso della dottoressa, il gieffino è parso interessato alla ragazza, con la quale ha scoperto un’intesa che li ha portati a stare spesso vicini. Qualcosa però, si era spezzato nel momento in cui lui non aveva preso le sue parti per difenderla dagli attacchi delle Non è la Rai, convinte che lei lo stesse usando solo per il gioco.

Tommaso inoltre, era rimasto scosso dal sentire che lo giudicava troppo piccolo, salvo poi riscoprire un feeling con lei. I due negli ultimi giorni hanno ritrovato una grande complicità. Spesso siedono insieme e si scambiano coccole ed effusioni, ma che cosa c’è davvero tra i due? Mariavittoria si è lasciata andare oggi ad uno sfogo con le amiche in casa.

Attrazione o finzione: Mariavittoria si sbilancia su Tommaso

Al contrario dei più chiacchierati della casa, Mariavittoria e Tommaso si sono vissuti la nascita della loro unione senza troppo clamore. Inevitabile tuttavia, che per i coinquilini si sia creato un alone di curiosità attorno a quello che sta accadendo tra loro. Questa volta ci ha pensato Amanda Lecciso ad indagare sulla situazione, cercando di scoprire la verità, perlomeno dal punto di vista della ragazza.

“Oltre all’attrazione, cosa provi?”, ha domandato senza troppi giri di parole la sorella della nota showgirl, come riporta il sito del Grande Fratello. Un quesito che non trova però una vera e propria risposta, ma piuttosto viene aggirato da apprezzamenti sulla bontà d’animo di Tommaso. D’altra parte, Mariavittoria ammette che il carattere piuttosto riservato dell’idraulico le sta impedendo una effettiva conoscenza più approfondita.

Mariavittoria pronta a dormire con Tommaso? La risposta

C’è chi preferisce andare con il freno tirato quando si tratta di relazioni e Tommaso probabilmente è uno di questi. Qualcosa non convince ancora Mariavittoria, che conferma di trovare molto piacevole il contatto fisico con lui quando si ritrovano abbracciati, ma di non sentirsi pronta al passo successivo.

La ragazza dormirebbe con l’idraulico nello stesso letto? Per ora no, proprio perché viene ancora meno quella confidenza che non è nata naturale. Non è ancora chiaro quindi, se i due frequenterebbero anche al di fuori del reality show, ma Mariavittoria non chiude del tutto ogni possibilità. Per lei infatti, una cena si potrebbe fare. Si prevede un futuro roseo per questa coppia? Solo il tempo darà una conferma.