Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 11 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 11 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, pare ci sia un debito pendente o un problema giuridico-finanziario da risolvere, particolarmente sentito da chi lavora in proprio o gestisce un’impresa. Tuttavia, a mio avviso, queste stelle suggeriscono una via d’uscita, nonostante la dissonanza di Marte possa generare tensione. Vedo anche possibilità in campo sentimentale, di cui discuteremo in dettaglio a partire dal 17.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro dovrebbe approfittare di questa favorevole circostanza per esaltare il suo spirito intraprendente. È un dato di fatto che al Toro piace assaporare le gioie della vita, dunque è del tutto appropriato che in questa fase si conceda il lusso di un po’ più di indulgenza.

Oroscopo dei Gemelli

Per il segno dei Gemelli, previsioni favorevoli si delineano all’orizzonte. Prestate particolare attenzione alla giornata di domenica, che sarà un punto di riferimento cruciale, non solo per le relazioni affettive generali, ma anche per quelle romantiche. Riguardo alle questioni di cuore, nel caso esistessero perplessità o incomprensioni, l’ideale sarebbe affrontarle entro il 17 del mese.

Oroscopo del Cancro

Il segno del Cancro può aspettarsi dei contrasti, in quanto Marte transita nel loro segno. Potrebbero sorgere tensioni con individui che tentano di imitarti o avversari disonesti. Tuttavia, questa è l’opportunità per far sentire la tua voce, puoi anche mostrarti più deciso, come si suol dire, le emozioni sono coinvolgenti.

Oroscopo del Leone

Carissimi Leoni, tenete a mente che le prime giornate di questo ottobre potrebbero avervi lasciato stanchi o provati fisicamente. Pertanto, per recuperare una pace serena e rifornirvi di energia, non affrettatevi. Ricordiamo che l’influenza di Venere potrebbe causare qualche leggero disaccordo. Perciò, in questioni amorose, sarebbe preferibile attendere l’ultima parte del mese prima di prendere decisioni importanti o fare scelte drastiche.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, desiderate una trasformazione nel vostro modo di vivere e nel vostro ruolo, tuttavia non risulta semplice dato che siete – come si suol dire – ancorati ad un passato che vi risulta difficile abbandonare. Sul fronte lavorativo, piccole tensioni possono insorgere ma, in campo amoroso, vi consiglio di non avere timore di aprirvi alle persone che mostrano di tenere a voi.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, attualmente vivi sotto l’influenza di stelle di grande rilevanza, che stanno giocando un ruolo determinante per il tuo futuro. Sia che tu stia riscontrando successi minori o significativi, tutto ciò rappresenta un contributo importante. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la posizione di Marte non è a tuo favore in questo momento, causando tensioni, in particolar modo con individui del tuo passato che non fanno più parte della tua vita attuale.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la presenza di Venere propizia nel vostro segno è un vantaggio non trascurabile, soprattutto per coloro che si dedicano a un’attività creativa o che operano come lavoratori autonomi. Può, infatti, rappresentare un fertile terreno per l’ideazione di nuovi progetti. La tensione, sebbene possa essere un elemento fisso nell’atmosfera, punirà coloro che ritieni siano stati ingiusti nei tuoi confronti.

Oroscopo del Sagittario

Carissimi Sagittari, è tipico del vostro segno cercare distanza quando le tensioni crescono troppo e, in effetti, persino un breve viaggio può essere utilissimo. A coloro nati sotto questo segno, che recentemente hanno subito delusioni o controversie, raccomando vivamente di dedicarsi a qualcosa di piacevole. E non dimenticate, amici Sagittario, Venere è al crepuscolo in attesa di fare il suo ingresso nel vostro segno a partire dal 17, portandovi novità interessanti.

Oroscopo del Capricorno

Nel periodo che stiamo per affrontare, Capricorno, sorge in te un desiderio di solitudine. Questo serve per riflettere su ciò che ritieni sia la decisione più adatta a pianificare il tuo cammino verso il futuro. La sfera lavorativa ti lascia con delle incertezze, ma a partire dal giorno 22, avrai le idee molto più chiare.

Oroscopo dell’Acquario

L’Aquario, con la presenza lunare nel proprio segno, si libera di qualsiasi barriera! Con Luna, Venere e Giove a sostegno, quale astralità potrebbe essere più propizia per esprimere liberamente le emozioni? Ah, e dal giorno 17, vedrai ancora di più…

Oroscopo dei Pesci

Segno dei Pesci, nel campo lavorativo si prospettano tempi appassionanti con il fine settimana che si avvicina. Tuttavia, evita di lasciarti trascinare da pensieri malinconici legati a indecisioni pregresse, anche quelle risalenti all’estate. Il tuo obiettivo è avanzare e riacquistare autostima.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.