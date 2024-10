Mario Cusitore è attualmente un esponente del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere, però, prima di accettare la proposta di mettersi in gioco all’interno della trasmissione, si era professato ancora innamorato, o comunque preso, da Ida Platano. In queste ore, poi, a scatenare il caos è stata una Instagram Storie che il giovane ha pubblicato, e che sembra essere riferita proprio all’ex tronista. Sarà davvero così? Ecco cosa è emerso.

La storia criptica di Mario Cusitore: i fan sognano un riferimento a Ida Platano

In questi giorni, Mario Cusitore è stato al centro di svariate segnalazioni. Alcuni lo hanno beccato a Napoli in compagnia di una dama del Trono Over, ovvero, Margherita, con la quale però nelle prossime puntate di UeD vedremo che ci saranno dei forti disguidi. Altri, invece, hanno notato una particolare IG Storie che, in men che non si dica, ha disseminato il caos.

Nello specifico, Mario ha condiviso sul suo account il video di una coppia che cammina mano nella mano. Risulta importante precisare che nella clip non sia inquadrato lui, tuttavia, la cosa che ha generato particolare sgomento è stata la didascalia annessa al video. Nello specifico, Cusitore ha scritto “Eri, sei e sarai“.

Ida replica a Mario? Possibili colpi di scena a Uomini e Donne

Mario non ha fornito spiegazioni in merito a chi potrebbe essere la destinataria di tale contenuto, ma in tanti non hanno potuto fare a meno di pensare a Ida Platano. I fan della coppia, infatti, hanno iniziato a credere che, effettivamente, Cusitore sia ancora legato all’ex tronista, ragione per cui non riesce a creare nulla di stabile all’interno di Uomini e Donne.

Nel frattempo, dopo la pubblicazione di tale contenuto, Ida ha pubblicato una IG Storie altrettanto criptica. Nel dettaglio, la donna ha scritto uno sfogo in cui ha rimarcato l’importanza di allontanarsi dalle persone che non meritano di far parte della propria vita. Se una persona ti vuole realmente, il tempo per te lo trova. Nel caso in cui non dovesse essere così, allora è meglio lasciare andare. Si tratterà di una stoccata a Cusitore? Al momento non ci sono certezze, ma non si escludono possibili colpi di scena tra i due sia dentro sia fuori Uomini e Donne.