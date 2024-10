Rakuten TV si presenta questo mese con un catalogo rinnovato e ampliato, offrendo agli abbonati una selezione che spazia dai blockbuster freschi di sala a classici intramontabili, passando per reboot attesi e titoli originali. La piattaforma si impegna a garantire intrattenimento per tutti i gusti, con particolare attenzione alla sezione AVOD (Advertising-based Video on Demand), che permette la visione gratuita di numerosi contenuti.

Novità imperdibili nella sezione TRANSACTIONAL

Per gli amanti dell’azione e del cinema ad alto budget, la sezione TRANSACTIONAL di Rakuten TV riserva una serie di titoli da non perdere:

“Deadpool & Wolverine” : l’attesissimo sequel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

: l’attesissimo sequel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman “Borderlands” : l’adattamento dell’omonima serie di videogiochi, diretto da Eli Roth

: l’adattamento dell’omonima serie di videogiochi, diretto da Eli Roth “Hit Man – Killer per caso” : un thriller poliziesco con Glen Powell

: un thriller poliziesco con Glen Powell “The Crow” : il reboot del cult degli anni ’90 con Bill Skarsgård

: il reboot del cult degli anni ’90 con Bill Skarsgård “Era mio figlio” : un dramma con Richard Gere

: un dramma con Richard Gere “It ends with us”: tratto dal best seller di Colleen Hoover, con Blake Lively e Justin Baldoni

L’horror in primo piano per Halloween

Con l’avvicinarsi di Halloween, Rakuten TV offre una ricca selezione di titoli per gli amanti del brivido:

“MaXXXine” : il capitolo finale della trilogia di Ti West con Mia Goth

: il capitolo finale della trilogia di Ti West con Mia Goth “Smile” : diretto da Parker Finn, per chi cerca suspense e terrore puro

: diretto da Parker Finn, per chi cerca suspense e terrore puro “Terrifier” : in attesa dell’uscita del terzo capitolo

: in attesa dell’uscita del terzo capitolo “Project Legion” : un horror fantascientifico

: un horror fantascientifico “SAW 3D” : il terzo capitolo della famosa serie

: il terzo capitolo della famosa serie “Halloween: the beginning” : con Tyler Mane nei panni di Mike Myers

: con Tyler Mane nei panni di Mike Myers “Sinister” : un thriller-horror con Ethan Hawke

: un thriller-horror con Ethan Hawke “Babadook” : una storia di terrore psicologico

: una storia di terrore psicologico “THE DARE – OBBLIGO O VERITÀ” : per gli amanti degli enigmi e del mistero

: per gli amanti degli enigmi e del mistero “Non bussate a quella porta”: un horror britannico basato su una leggenda urbana

Intrattenimento per tutta la famiglia

Rakuten TV non dimentica le famiglie, proponendo titoli adatti a spettatori di tutte le età:

“Cattivissimo me 4” : il ritorno degli amati Minion

: il ritorno degli amati Minion “Inside Out 2” : il sequel dell’acclamato film Pixar

: il sequel dell’acclamato film Pixar “Coco”: perfetto per avvicinarsi alla festività del Dia de Los Muertos

La sezione AVOD: un’offerta per tutti i gusti

Nella sezione AVOD, Rakuten TV offre una vasta gamma di film:

“Innamorarsi a Manhattan” e “Monte Carlo” : commedie romantiche

e : commedie romantiche “Sansone” : una commedia familiare

: una commedia familiare “Piacere Dave” : una commedia con Eddie Murphy

: una commedia con Eddie Murphy “My Super Ex-Girlfriend” : con Luke Wilson e Uma Thurman

: con Luke Wilson e Uma Thurman “Ad Astra” : fantascienza con Brad Pitt

: fantascienza con Brad Pitt “Assassin’s Creed” : adattamento del famoso videogioco

: adattamento del famoso videogioco “Bordertown”: un thriller con Jennifer Lopez

Franchise e saghe

Gli amanti delle saghe cinematografiche troveranno pane per i loro denti:

La trilogia di Venom , incluso “Venom: la furia di Carnage”

, incluso “Venom: la furia di Carnage” La Batman Saga, insieme al film “Joker” in attesa del sequel “Joker: Folie à Deux”

Canali FAST e contenuti speciali

Rakuten TV arricchisce ulteriormente la sua offerta con canali FAST dedicati:

Bizzarro Movies : con un rebranding a tema Halloween

: con un rebranding a tema Halloween BBC Doctor Who : episodi selezionati per lo “Spooktober”

: episodi selezionati per lo “Spooktober” Glory: per gli amanti dell’MMA con incontri UFC

Promozioni imperdibili

Per rendere l’offerta ancora più allettante, Rakuten TV lancia diverse promozioni per il mese di ottobre:

Promo Halloween (21/10 – 03/11): titoli horror come “Hostel”, “Grudge”, “Scream”, “The Ring”, “A Quiet Place” a partire da 3.99€

(21/10 – 03/11): titoli horror come “Hostel”, “Grudge”, “Scream”, “The Ring”, “A Quiet Place” a partire da 3.99€ Promo Dreamworks (07/10 – 20/10): classici come “Kung Fu Panda”, “Trolls”, “The Bad Guys”, “Shrek” a partire da 3.99€

(07/10 – 20/10): classici come “Kung Fu Panda”, “Trolls”, “The Bad Guys”, “Shrek” a partire da 3.99€ Promo Blumhouse (21/10 – 03/11): dedicata ai titoli della celebre casa di produzione horror

Con questa ricca e variegata offerta, Rakuten TV si conferma come una delle piattaforme di streaming più competitive sul mercato, pronta a soddisfare le esigenze di ogni tipo di spettatore durante la stagione autunnale. Che siate amanti del brivido, appassionati di azione, in cerca di intrattenimento per tutta la famiglia o semplicemente desiderosi di una serata rilassante davanti a un buon film, il catalogo di ottobre ha sicuramente qualcosa di speciale da offrirvi.

Novità di ottobre 2024 su Rakuten TV

Ricapitolando, questi sono tutti i titoli Rakuten TV in uscita ad ottobre: