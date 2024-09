Il reality La Talpa sta per tornare in onda, mettendo fine a mesi di speculazioni. La mancanza di notizie aveva alimentato dubbi e inquietudini ma, finalmente, è stata rotta la riservatezza: una data di partenza è stata fissata. La Talpa sarà visibile su Canale 5, ma avrà anche un forte impatto sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity.

La nuova versione del programma combina perfettamente la tradizione con l’innovazione necessaria a far fronte al continuo cambiamento del mondo televisivo. Ma come intende mantenere segreti gli sviluppi all’interno dello show?

Quando inizia La Talpa

Il fermento tra i fan de La Talpa stava raggiungendo livelli alti. Il nucleo dell’agitazione risiedeva in un documento Publitalia, l’agenzia di pubblicità telemediale di Mediaset, che non includeva La Talpa tra i programmi previsti per la stagione autunnale di Canale 5.

Nonostante ciò, Davide Maggio ha dissipato le preoccupazioni annunciando che una data di partenza è stata definitivamente stabilita. Sembra che il 29 ottobre, o al più tardi il 5 novembre, Diletta Leotta darà avvio al tanto atteso reality show.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ma non finiscono qui le novità legate al ritorno de La Talpa. Seguendo l’esempio di altri famosi reality show e talent, La Talpa prevede diverse versioni della finale. Questa strategia serve a evitare spoiler indesiderati.

Mediaset Infinity e Canale 5 ricopriranno un ruolo chiave nel rilancio dello show. La Talpa verrà trasmesso in un formato digital first, garantendo una significativa diffusione su Mediaset Infinity ancor prima della trasmissione su Canale 5.