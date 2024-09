Uomini e Donne è appena cominciato, eppure già è trapelata una segnalazione su di un tronista, ovvero, Michele Longobardi. Il ragazzo si sta cimentando nell’esperienza del Trono e, come spesso accade, è costretto a stare nel mirino dei telespettatori, che sono pronti a notare ogni minimo dettaglio che lo riguarda. In queste ore, infatti, sul suo conto è trapelata una segnalazione che ha lasciato un po’ sgomenti.

La segnalazione trapelata su Michele Longobardi

Michele Longobardi è al centro di una segnalazione da parte di alcuni utenti del web. L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una foto da una sua fan nella quale è ripreso il tronista di Uomini e Donne in compagnia di una ragazza. Tra di loro non si evincono atteggiamenti equivoci, tuttavia, la pulce nell’orecchio è stata comunque messa.

L’influencer ha voluto lasciare il beneficio del dubbio ipotizzando che potesse trattarsi di un’amica, anche perché sarebbe davvero assurdo pensare ad altro considerando che il trono del ragazzo non si è neppure avviato. Ad ogni modo, dopo un po’ di ore, la ragazza immortalata nella foto con Michele ha deciso di intervenire per raccontare come starebbero le cose.

Parla la ragazza in questione: come stanno le cose con il tronista di UeD

Deianira ha ricevuto un nuovo messaggio da parte della ragazza in questione, la quale si è presentata ed ha chiarito di essere solamente un’amica di Michele. La giovane ha specificato che i due si conoscono da tantissimi anni, anche perché Longobardi è uno dei migliori amici di suo fratello, proprio per tale motivo sono soliti vedersi e frequentarsi molto spesso.

Al momento non ci sono motivi per pensare che questa possa essere una bugia, anche perché Michele si è appena cimentato in questa nuova esperienza a Uomini e Donne e, di conseguenza, deve ancora farsi conoscere per bene. In ogni caso, non resta che attendere per vedere se ci saranno delle nuove segnalazioni sul ragazzo.