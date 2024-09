In questo periodo c’erano occhi puntati su Francesca Sorrentino di Uomini e Donne. La ragazza aveva mostrato un momento di sconforto durante una precedente registrazione, al punto da crollare in un pianto disperato. In tanti, dunque, hanno iniziato a sospettare che, in realtà, la ragazza stesse ponderando di abbandonare il trono ancor prima di entrare nel vivo, ma sarà davvero così? La giovane ha preso la sua decisione.

La decisione di Francesca Sorrentino sul suo trono di Uomini e Donne

Stando a quanto emerso dalla registrazione di ieri di Uomini e Donne, mercoledì 18 settembre, Francesca Sorrentino ha deciso cosa fare del suo trono. Dopo il crollo avuto in precedenza, la ragazza ha deciso di aprirsi con i suoi corteggiatori rivelando loro quello che sente realmente dentro di sé. Nel corso di un’esterna con un ragazzo, la giovane ha letto una lettera, che ha rappresentato uno sfogo del suo stato d’animo.

In tale occasione, dunque, ha manifestato il suo malessere e alcune sue difficoltà, dovute certamente anche al fatto che ha da poco chiuso una relazione importante, pertanto, fa un po’ di fatica ad aprirsi. Ad ogni modo, almeno per il momento, la protagonista ha deciso di continuare la sua esperienza all’interno di Uomini e Donne e di rispettare la promessa fatta all’inizio, ovvero, quella di pensare un po’ di più a se stessa e ai suoi bisogni, rispetto a quelli degli altri.

Eccezioni per Francesca e cos’altro è accaduto nella registrazione del 18 settembre

Gli spoiler emersi da Lorenzo Pugnaloni su Instagram rivelano che Francesca sia uscita con ben quattro corteggiatori, cosa che non capita molto spesso ai tronisti poiché, di solito, hanno a disposizione molte meno esterne. Probabilmente, però, lo staff ha deciso di venire in contro alla ragazza per consentirle di aprirsi un po’ di più.

Tra le altre cose accadute durante tale registrazione, poi, si è parlato anche di Trono Over e, nello specifico, c’è stata una lite molto accesa tra Armando Incarnato e Mario Cusitore, mentre per quest’ultimo è scesa un’ex dama del parterre, ovvero, Maura. Maria De Filippi, poi, ha dato il via alle sfilate della nuova stagione, dove sono state le donne a salire in passerella. Dulcis in fundo, una coppia di neosposi è tornata in studio per parlare del lieto evento, ovvero, Teresa Langella e Andrea Dal Corso.