Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 13 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 13 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ci sono alcuni intoppi, derivate da questioni semplici, fai attenzione. Potrebbe esserci un alterco in grado di turbare il tuo fine settimana – non è nulla di grave, però. Sai bene cosa penso: Giove ti sollecita a pianificare accuratamente il tuo avvenire.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, l’accesso al trionfo sembra sgombro da ostacoli nonostante la presenza di nuovi volti nel tuo circondario. L’affetto sembra essere in regressione forse a causa di questioni finanziarie o dispute da risolvere.

Oroscopo dei Gemelli

In riferimento alla situazione astrologica dei Gemelli, si nota una certa nebulosità, ciò è dovuto alla presenza di Giove nel loro segno. Tra l’altro, un periodo d’inquietudine si è manifestato tra luglio e agosto, durante il quale potrebbero essere stati commessi degli equivoci. Ora, l’obiettivo primario dovrebbe essere quello di lasciarsi alle spalle queste vicissitudini specifiche.

Oroscopo del Cancro

Cancro, apprezzo la tua tendenza alla polemica, però, ci sono momenti in cui devi smetterla di fare orecchie da mercante. Comprendo le tue perplessità, ma ti esorto a fare uno sforzo per non far pesare troppo su di te gli eventi, soprattutto per quanto riguarda questioni sentimentali. La chiave è la pazienza.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone sta alimentando un desiderio di creazione molto costruttivo legato all’ambito lavorativo. Un riaccendersi di passioni passate non è da escludere, specialmente con l’energia di Giove che è molto attiva. Le cose stanno cambiando notevolmente, lo sapete. In questi momenti sto progettando il mio libro per il 2025 e, esaminando le configurazioni astrali del prossimo anno, posso anticiparvi che il Leone sarà uno dei segni zodiacali più favoriti. Esso mostrerà una potenza straordinaria per ben tre anni.

Oroscopo della Vergine

Vergine, riscontreremo aspetti positivi e meno favorevoli. La condizione attuale è cruciale per affrontare delle sfide o per raggiungere una rivincita. Tuttavia, si prospetta anche la percezione di sentirsi soli, di dover portare tutto sulle proprie spalle, e questo non è piacevole.

Oroscopo della Bilancia

Per i nativi della Bilancia, la presenza di Giove in splendida posizione, insieme a un’influenza positiva di Venere, apre eccellenti opportunità per proteggere una relazione amorosa esistente o, perché no, per avvicinarsi a un nuovo amore. Ma ricordiamo che non tutti stanno necessariamente cercando di intensificare i loro legami sentimentali in questo periodo – l’ambito professionale è altrettanto importante.

Oroscopo dello Scorpione

E benvenuti, amici dello Scorpione. Quest’ultimo tempismo, vi siete imbattuti in vari ostacoli nel tentativo di raggiungere i vosti

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, chiedo ai Sagittario: proprio tu che ami così tanto le sfide e non hai paura di nessuna avventura, mantieni un occhio sulla tua energia oggi. Il pianeta Giove sembra non essere dalla tua parte e potrebbe portare un po’ di disordine. Puoi sentirti un po’ affaticato, quindi è caldamente raccomandato non esagerare.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è ben evidente che tu stai facendo esperienza da qualche mese di un tempo costruttivo per strutturare il tuo avvenire. È perfettamente lecito che la tua priorità sia la professione, però non dimenticarti di attribuire un’importanza significativa anche alla sfera affettiva.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario sperimenta l’influenza della Luna in transito, predisponendolo ad un fine settimana pieno di attività. Se ci sono dei doveri pendenti o degli impegni presi, è il momento di rimanere concentrati, poiché il tempo disponibile sarà limitato. Si dovrà procedere con una certa rapidità per realizzare quanto previsto. Un consiglio: prestare attenzione alle spese, cercando di evitare eccessi.

Oroscopo dei Pesci

Amico del Segno del Pesce, l’opposizione di Mercurio indica che dovrai affrontare un importante periodo di preparazione sia per l’autunno che per l’inverno. Le stelle predicono notevoli opportunità di successo, ma resta vigile, poiché l’ambiente è propenso a generare discussioni inaspettate. E’ importante sottolineare che i sentimento amorosi saranno più presenti e aperti rispetto ad agosto. Ti consiglierei di sfruttare questa favorevole configurazione astrale.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.