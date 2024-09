Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 9 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 9 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Bene Ariete, il tuo pomeriggio sarà nettamente più favorevole rispetto alla mattina grazie ad un favorevole allineamento lunare. Confido che la fine della settimana ti abbia permesso di ritrovare le forze necessarie per affrontare nuovi impegni. Se senti che c’è qualche intoppo nella tua vita sentimentale, il mio consiglio è di affrontarlo senza esitazione prima del prossimo mercoledì.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, gradualmente ti stai sentendo sempre più libero di gestire le cose come preferisci. Mercurio ha iniziato una fase di transito significativo; dal 9 al 26, il suo potere raggiungerà l’apice. Questo ti permetterà di ricevere una risposta, risolvere o svincolare una questione che riguarda l’aspetto legale o burocratico.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, se recentemente in famiglia ci sono state alcune polemiche o alterchi, ora è il momento di trovare una soluzione. L’influsso di Giove lucida la tua mente e la tua via diventerà più agevole da affrontare. Idee brillanti e di successo sono nel tuo orizzonte.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, si avvicina un periodo di transito favorevole grazie a Mercurio. Può sembrare che l’amore sia un po’ distante o forse un po’ più controverso, principalmente perché la vostra attenzione è concentrata altrove. State attenti per evitare possibili incomprensioni e, se si presentano, sforzatevi di risolverle entro giovedì.

Oroscopo del Leone

Leone, qualcuno sta cercando di alimentare una discussione con te, ma tu ignorerai. Le critiche non fanno parte del tuo ascolto, da sempre. Nessuno può privarti di ciò che hai conseguito e acquisito fino a questo momento. E soprattutto, annota bene, l’anno volge al termine in maniera favorevole sia per quanto riguarda l’amore che per la tua professione.

Oroscopo della Vergine

Care Vergini, non mi sorprenderebbe se doveste affrontare alcuni contrasti domestici. Potreste sperimentare delusione da coloro ai quali avete mostrato benevolenza, senza comprenderne il motivo di un comportamento avverso verso di voi. Tuttavia, si è avviato un sentiero favorevole verso la liberazione, una metamorfosi di cui ho già delineato nei miei scritti precedenti.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, vedo per la Bilancia un panorama astrale di ripresa. Se recentemente hai avuto qualche difficoltà, ti assicuro che presto starai meglio. Con Venere nel tuo segno, avrai una grande attrattiva: potrebbe capitarti di far perdere la testa a qualcuno, o addirittura di farlo diventare dipendente da te. Se hai già un partner stabile nella tua vita, è un periodo propizio per fare piani con lui o lei.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, potrebbe darsi che nel fine settimana appena trascorso tu abbia avuto delle intuizioni o delle idee illuminanti. Dopotutto, abbiamo notato una Luna favorevole, quindi non sarebbe sorprendente. Se stai mantenendo un atteggiamento di diffidenza, devi sapere che probabilmente non è il percorso giusto per te, considerando quanto tu possa essere vulnerabile. Invece di cercare di proteggerti, dovresti aprirti un po’ di più. L’amore sembra pronto a risvegliarsi entro la fine del mese, con la possibilità di incontri che potrebbero rivelarsi piacevoli.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, con la luna a dominare il tuo segno, il lunedì presenta ottime prospettive. È il momento ideale per mettersi alle spalle eventuali dispiaceri, specialmente se riguardano la sfera lavorativa.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, la tua stella guida sarà la Luna che intorno al giorno 13 illuminerà il tuoi percorso portandoti benefici notevoli. In questi periodi, l’amore potrebbe non avere la priorità massima. Ci sono delle questioni da risolvere: c’è chi deve perdonare, chi deve comprendere e chi deve cercare.

Oroscopo dell’Acquario

Carissimi dell’Acquario, oggi dovrete mandare in esilio la vostra stanchezza e il nervosismo. Avete un alleato speciale nel firmamento: la Luna, che si presenta in un aspetto davvero promettente. Inoltre, Giove si sta facendo sentire con la sua energica influenza. Grazie a questi due pianeti, il vostro spirito creativo avrà l’opportunità di esprimersi al doppio della sua capacità normale.

Oroscopo dei Pesci

Il mese di agosto non è stato esattamente memorabile per i Pesci, ma settembre promette maggiori opportunità. Ci sono diverse relazioni da chiarire, particolarmente se si tratta di collaborazioni professionali. Assertare le proprie idee potrebbe sembrare un compito impegnativo, ma questo durerà solo fino al 26 del mese. Magari stai programmando qualcosa di rilevante. Comunque sia, questo periodo ti vede molto riflessivo e indaffarato.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.