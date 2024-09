Dopo l’annuncio della partecipazione di Martina De Ioannon in qualità di tronista di Uomini e Donne, in tanti erano curiosi di capire quale sarebbe stata la reazione di Raul Dumitras sulla faccenda. Il ragazzo, fino a questo momento, non si era espresso sulla faccenda, mentre in queste ore ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha svelato cosa pensa. Ebbene, le sue parole sono state alquanto inaspettate.

Ecco cosa pensa Raul Dumitras di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Cosa ne pensa Raul Dumitras della partecipazione di Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Questa è una delle domande a cui il giovane ha risposto sui social. A tal proposito, il protagonista ha detto delle parole davvero inaspettate, in quanto è apparso piuttosto sereno nei riguardi di questo argomento. Nello specifico, ha augurato alla giovane di godersi questa esperienza, inoltre, ha anche aggiunto che Martina sia una ragazza bella ed intelligente, quindi sicuramente si troverà a suo agio nel contesto di UeD.

Infine, poi, ha anche aggiunto di augurarle di trovare l’amore, la libertà e la leggerezza che cercava. Insomma, parole assolutamente inaspettate considerando il modo in cui si è conclusa la loro relazione, e soprattutto la distanza temporale intercorsa dalla fine di Temptation Island all’inizio di questa nuova avventura a Uomini e Donne.

Confessioni di Raul sulla sua vita sentimentale e sulla lite con Lino Giuliano

Una volta manifestato il suo parere sulla partecipazione di Martina De Ioannon a UeD, poi, Raul ha parlato anche di altro. Nello specifico, il ragazzo ha svelato che, al momento, non vuole fare progetti in merito al suo futuro sentimentale. Non ha mai amato programmare, figuriamoci in questo momento storico.

Raul, poi, ha ammesso di avere anche tanti progetti lavorativi in futuro, a cui si sta dedicando molto. In merito alle recenti indiscrezioni inerenti una presunta lite con Lino Giuliano, invece, Raul ha ammesso che lui non litiga con nessuno, al massimo si confronta e manifesta le sue opinioni. Le sue parole, però, sono alquanto inverosimili considerando le stoccate che i due si sono lanciati in questi giorni.