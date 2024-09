Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 8 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 8 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, le stelle sembrano splendere a tuo favore, aiutando i tuoi progetti e programmi a prendere forma. Tuttavia, forse oggi è il momento di fare una pausa, come suggerisco sempre. Prova a lasciare da parte i doveri, concediti una domenica all’insegna del relax. Sarà benefico per la tua vita amorosa, che di recente ha subito qualche intoppo.

Oroscopo del Toro

Il presagio astrale per il segno del toro rivela la presenza della luna in opposizione, il che potrebbe aver creato una certa agitazione o irascibilità da ieri. È possibile che tu nutra rancore verso una figura del tuo passato che non si è comportata con onestà nei tuoi confronti. Tuttavia, la buona notizia è che hai trovato il modo per far emergere la verità su questa persona sgradevole.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, Venere suggerisce l’arrivo di emozioni intense e Giove apre all’affermazione di te stesso. Quello stato di apatia che ti ha contraddistinto nelle scorse settimane, non ti rispecchia veramente, in quanto sei una persona estremamente energica. Sta svanendo, insieme ai tuoi sentimenti negativi. Puoi aspettarti un rinnovamento.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, iniziate questa domenica accompagnati dal favore della Luna. È il momento di circondarvi di coloro che amate e di personalità che vi gratificano. Ci sarà una sensazione di prosperità. Non dimenticate che un importante riconoscimento è in fase di preparazione e si concretizzerà nei prossimi mesi.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone vede una Venere misteriosa che si unisce a Giove, sottolineando che è giunto il momento di mettere le mani in pasta. Naturalmente, se hai già in mente un piano o un progetto, dovresti metterlo in atto quanto prima. Magari questa domenica non risplenderà per la tua abilità di prendere l’iniziativa, perché la Luna ha un comportamento un po’ insolito. Ma non ti preoccupare, a partire da martedì, tutto tornerà sulla giusta rotta.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il panorama sembra alquanto caotico, probabilmente ti ha sorpreso vedere certi individui mostrare un comportamento così fortemente assertivo o persino inappropriato nei tuoi confronti. Tuttavia, la giornata preannuncia aspetti positivi. Riguardo all’amore, potrai recuperare le energie e rinforzare il legame dopo le 23.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, con la benedizione di Venere nel tuo segno, di cui ti evidenzio costantemente, il tuo ottimismo per il futuro riaffiora. Aspiro anche ad un miglioramento del tuo benessere fisico. Non permettere alle piccolezze di oggi di disturbarti, in quanto il contrasto di Marte genera un certo tumulto, inclusivamente nelle questioni d’amore.

Oroscopo dello Scorpione

Sagace Scorpione, le tue intuizioni pesano sull’ago della bilancia. Un’intuizione notturna ha trasceso la realtà, la Luna ancora risiede nel tuo campo astrale. Anche Venere sarà dalla tua parte entro la fine del mese. Ti sarà certamente apparso chiaro come, dal luglio di quest’anno, tu abbia riguadagnato un considerevole vigore vitale. E non trascuriamo l’armonioso influsso di Marte.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox vi dico, Sagittario, a volte le stelle non sono perfettamente allineate, come avete sperimentato tra giugno e luglio, quando un inconveniente insignificante ha deviato il vostro percorso. Non tutto si è svolto come previsto. Vedo tuttavia una scintilla, un’intensa voglia di ripartire nel campo professionale. Nel vostro cuore, invece, è tempo di ricercare un periodo di tranquillità e serenità.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, dal 17 in arrivo un periodo di serenità che ti faciliterà nel prendere decisioni, sia affermative che negative, relative a piani importanti per il futuro. Per quanto riguarda il settoare sentimentale, potrebbe esserci una certa mancanza di entusiasmo, ma questo potrebbe non dipendere da te.

Oroscopo dell’Acquario

In questo periodo, l’Aquario si sente particolarmente oberato, forse perché ha troppe responsabilità che non riesce a gestire. Importante sottolineare che c’è una necessità urgente di fare un bilancio della propria vita sentimentale, che dovrebbe avvenire preferibilmente entro il 23.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, come te, vorrei che l’estate non avesse mai fine. Tuttavia, sei consapevole della mole di lavoro che ti aspetta e hai preso su di te carichi di responsabilità, accettando di tirare su le maniche. Come ti ho anticipato in precedenza, tra il 9 e il 26 senti che qualche dettaglio non sta andando come dovrebbe e potresti richiedere un sostegno extra. Per quanto riguarda l’amore, cerca di mantenere l’equilibrio e di evitare scalpore per una qualche inopportuna espressione che si potrebbe sfuggire.

