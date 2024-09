Il debutto della nuova stagione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino non sta sortendo i risultati auspicati dall’azienda. Il talk show del pomeriggio, infatti, ha registrato ascolti davvero deludenti nel corso di questi primi giorni di messa in onda. Potrebbero esserci ripercussioni per Myrta Merlino?

Gli ascolti deludenti di Pomeriggio 5 fino ad ora: l’analisi

Lunedì 2 settembre hanno riaperto i battenti della maggior parte dei programmi televisivi, tra cui anche Pomeriggio 5. Myrta Merlino è partita con una settimana di anticipo rispetto a La Vita in Diretta di Alberto Matano. Malgrado non ci sia ancora stato lo scontro con il competitor, in quanto su Rai1 sta andando ancora in onda la versione estiva del format intitolata Estate in Diretta, gli ascolti del programma sono davvero scarsi.

Facendo una piccola analisi dei risultati, è possibile notare che la prima puntata del 2 settembre ha registrato 14,94% di share nella prima parte e il 12,44% nella seconda. La seconda puntata del 3 settembre, invece, ha raggiunto 13,37% di share nella prima parte (12,46% nella seconda). Mercoledì 4, ad esempio, non ha superato il 14,6% di share. Insomma, risultati davvero deludenti se paragonati a quanto accaduto l’anno scorso

Il confronto con lo scorso anno e con Alberto Matano

L’esordio dell’anno scorso di Pomeriggio 5 fu decisamente esilarante, in quanto il format ottenne 21,4% di share nella prima parte del programma e il 19,3% nella seconda. Vero è che in quel periodo c’era grande fermento in quanto in tanti erano curiosi di vedere come se la sarebbe cavata la donna alla guida di un programma nuovo dopo la conduzione secolare di Barbara d’Urso.

In ogni caso, qualunque siano le cause, le cose non stanno andando affatto bene e per Myrta Merlino potrebbero esserci delle ripercussioni. Inoltre, l’imminente arrivo di Alberto Matano su Rai1 fa tremare ancora di più i vertici Mediaset, i quali potrebbero essere costretti a correre ai ripari e trovare qualche soluzione quanto prima.