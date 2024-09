Con l’imminente ritorno della popolare trasmissione televisiva ‘È sempre mezzogiorno’ su Rai 1, gli spettatori possono aspettarsi una nuova stagione ricca di sorprese e novità. Tra giochi telefonici inediti e consigli provenienti dai più noti chef italiani per la creazione di ricette uniche, lo show condotto da Antonella Clerici continua a coinvolgere e intrattenere il pubblico.

Ma quello che distingue ‘È sempre mezzogiorno’ è la sua abilità nel portare le storie legate alla cultura culinaria italiana direttamente nelle case della gente. Sarà entusiasmante vedere come la nuova stagione riuscirà a mantenere fedeli i vecchi fan, a conquistare nuovi spettatori e a continuare a sostenere l’eccellenza del made in Italy.

“È sempre mezzogiorno”, la nuova stagione è alle porte

Con l’arrivo della nuova stagione di “È sempre mezzogiorno!”, Antonella Clerici si appresta a riaccendere i fornelli su Rai 1. Questa popolare trasmissione, ideata e sviluppata dalla Direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me, prenderà il via dal lunedì 9 al venerdì 13, segnando la sua prima settimana di programmazione.

Mancano solo 3 giorni all’inizio della nuova stagione di #ÈSempreMezzogiorno ☀ Siete pronti per mettere le mani in pasta? 🍞 @antoclerici ha in serbo tante novità per voi! 🩷 pic.twitter.com/Xdc6KRGGgS — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) September 6, 2024

Il pubblico può aspettarsi molte sorprese, tra cui nuovi giochi telefonici, l’opportunità di dedicare una ricetta a qualcuno di speciale e la possibilità di vincere premi come buoni spesa e set di pentole. Un dinamico team di chef di tutto il territorio italiano sarà presente per proporre ricette uniche, spiegando nel dettaglio ogni fase della loro preparazione.

Tra i volti noti che ritornano, troviamo Daniele Persegani che impartirà lezioni di cucina a Giovanna Civitillo, e la nutrizionista Evelina Flachi che fornirà consigli su come unire gusto e benessere. Alla squadra si aggiunge Alfio Bottaro, noto per i suoi costumi e le gag divertenti, e il maestro panettiere Fulvio Marino, che delizierà il pubblico con varietà di pane, dolci, pizze e focacce.

In diretta dagli studi di via Mecenate a Milano, Antonella Clerici presenterà le meraviglie del nostro paese. Federico Quaranta parlerà delle bellezze d’Italia e i produttori mostreranno l’eccellenza gastronomica del Made in Italy. Inoltre, il farmer del programma condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta dei prodotti agricoli di stagione, sostenendo un approccio green alla tavola.

I telespettatori potranno esplorare il mondo del vino grazie ad Andrea Amadei, che racconterà la storia di ogni varietà proposta. Infine, ogni mercoledì, Angela Frenda condividerà sul piccolo schermo storie legate alla tradizione culinaria e alla cultura gastronomica italiana.