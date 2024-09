Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 3 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 3 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per coloro che sono del segno dell’Ariete, gli astri sono decisamente amichevoli. Ciò che la mia memoria mi conferma è che l’unico ostacolo potrebbe presentarsi nella sfera dei sentimenti, non necessariamente per una mancanza di amore, ma forse per la mancanza di opportunità per incontrarsi o per contrasti in una relazione. La presenza di Venere contraria denota la possibilità di lipoti tensioni. Tuttavia, la creatività può aprirvi nuovi orizzonti. Il lavoro, o la socialità, sta, in questo momento, certamente occupando un ruolo centrale.

Oroscopo del Toro

Per te, Toro, questo novilunio ha una significativa importanza, dato che ti offre l’opportunità di riprendere il controllo. Ho l’impressione che questa sia la giornata perfetta per pianificare un discorso sentimentale, o forse per risolvere una situazione pendente con un ex. La comprensione sembra essere più facile durante questo periodo. Inoltre, il lavoro sembra ritornare al centro della scena.

Oroscopo dei Gemelli

A seguito delle complicazioni di Agosto che ho menzionato in diverse occasioni, per i Gemelli ora ritorna un’intensa energia vitale, quasi come se ci fosse un desiderio di rimediare ai momenti passati. L’amore emerge come figura chiave, con Venere che invoca sentimenti di rilevanza. A coloro che sono ancora single, consiglio di aprire bene gli occhi e osservare ciò che li circonda.

Oroscopo del Cancro

Come astrologo, Paolo Fox, vedo per il segno del Cancro molteplici iniziative alle quali dedicarsi e piani da sistemare perfettamente. Uno specifico obiettivo a lungo termine, probabilmente attorno ai 20-25, dovrebbe essere mantenuto come punto focale. Non sarebbe consigliabile desiderare progressi precipitosi. L’aspetto sentimentale potrebbe non presentare molti cambiamenti durante questo periodo. Sembra che a settembre ci siano altre questioni più importanti da affrontare, quindi il settore dell’amore potrebbe rimanere in secondo piano.

Oroscopo del Leone

Leone, l’universo ti sorride con Mercurio che ti sostiene, un Giove magnifico e Venere eccellente; la tua attrattività è indiscutibile. Il tuo atteggiamento affascinante ti rende molto apprezzato e ti permetterà di esprimerti con maggiore efficacia. Se sei da solo da molto tempo o hai recentemente instaurato una connessione emotiva ricambiata, sei in grado di organizzare qualcosa di veramente interessante. Un piccolo spoiler: la prossima giornata di venerdì sarà di grande valore per te.

Oroscopo della Vergine

Martin, caro Vergine, Sole e Luna sprigionano la loro energia nel tuo segno zodiacale, regalandoti un’aura positiva. Nonostante ciò, la fase più promettente, caratterizzata da svolte significative e avviamenti importanti, arriverà dal 9 al 26, con Mercurio che influenzerà direttamente il tuo segno zodiacale. Inizia già da adesso a tracciare i piani per le tue prossime mosse. Sul fronte sentimentale, il tuo amore si muoverà al ritmo dei tuoi pensieri e delle tue riflessioni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, preparati perché la Luna sta per fare la sua apparizione nel tuo segno. Dopo un periodo tumultuoso, soprattutto all’inizio della primavera, le cose stanno finalmente migliorando. Ora è il momento di rinvigorirti fisicamente perché, senza forza, sarà difficile fare qualsiasi cosa. Non dimenticare che Giove, nel tuo cielo, segnala il successo in arrivo.

Oroscopo dello Scorpione

Segno dello Scorpione, vi consiglio caldamente di evitarvi problemi inutili così sarete in grado di mettere da parte quelle minime tensioni che potrebbero essersi create in ambito sentimentale. Quando Venere entrerà nel vostro segno a fine mese, potrete aspettarvi l’arrivo di amicizie significative che si cementeranno nelle settimane successive.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ho notato che recentemente hai vissuto un periodo di turbolenza, specie negli ultimi due mesi, causato probabilmente da una questione apparentemente insignificante. Questa situazione potrebbe aver generato complicazioni professionali e forse anche mutamenti nei ruoli o nello staff del tuo team. Ora vedo che qualcuno ha finalmente deciso di farsi avanti dopo un periodo di inattività. Ciò può generare qualche ansia, ma allo stesso tempo rappresenta un’occasione di rinnovamento.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, in questo giorno sai cogliere la benefica influenza della Luna e del pianeta console, che potrebbero portarti buone novità. I sentimenti sono importanti, ma dovrai prestare attenzione anche al campo lavorativo quando arriveremo a settembre, mettendo a punto alcuni aspetti che non stanno funzionando a dovere.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, Venere in aspetto positivo ti garantisce un periodo sereno. Da un po’, desideri emergere e far rispettare le tue concezioni. Esprimi te stesso, sarai sicuramente ascoltato.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la tua progressione oggi potrebbe essere leggermente incerta, un po’ come fare un passo avanti e due indietro. Non è il momento ideale per affrontare e risolvere questioni complesse. Evita lo stress eccessivo e gli sforzi intensi. Stasera, stai particolarmente attento a non innescare o alimentare dispute o controversie, anche quelle apparentemente minori.

