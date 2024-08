Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 1 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 1 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, stai per attraversare un periodo contrassegnato da un’energia straordinaria. E’ molto probabile che avrai necessità di focalizzare la tua attenzione sul lavoro, trascurando altre aree della tua vita. Venere, attualmente in opposizione, sottolinea l’importanza di prendere seriamente i sentimenti. Se qualcun altro dovesse giocare con i tuoi, sappi che avrà a che fare con la legge del karma.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Benvenuti, Toro. Comincia un nuovo mese di favorevoli influenze astrali, che daranno uno slancio decisivo alle questioni lavorative. Da bilanci da rivedere a scelte rilevanti legate al vostro futuro, nulla potrà mettere un freno alla vostra determinazione. Vedrete, la giornata di domani riserverà opportunità più allettanti rispetto a quelle odierne.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, si prospetta un periodo favorevole per avviare interessanti progetti; sarebbe opportuno considerare l’idea di una chiacchierata con il proprio superiore. L’estate di quest’anno non è stata molto prolifica in termini di nuovi contatti, anzi, il mese di agosto è stato piuttosto quieto. Tuttavia, ora c’è la possibilità di riemergere e di esplorare nuovamente il mondo.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, vedo nel vostro futuro dei progetti lavorativi che saranno al centro della vostra attenzione, dominando ogni altro aspetto. Attenzione però, tra il 9 e il 26 settembre vedo un improvviso rigurgito d’energia e di intraprendenza. C’è qualcosa di rilevante che desiderate fare? Questo potrebbe essere il vostro momento, le stelle sono allineate a vostro favore.

Oroscopo del Leone

Leone, uno scenario promettente si prospetta anche per il cuore grazie alla potente influenza di Venere che ha avviato un significativo percorso. A ciò si aggiunge anche la Luna, in una posizione particolarmente favorevole. Tuttavia, è fondamentale riflettere attentamente, visto che l’inizio del 2024 ha presentato qualche sfida finanziaria. Perciò, è necessario adottare delle strategie di recupero.

Oroscopo della Vergine

Cari Virgini, l’astro lunare si sta avvicinando al vostro segno, donandovi un’abilità di comunicazione e di analisi impareggiabile. È il momento di fare qualche riflessione sul vostro stile di vita, identificare ciò che realmente vi appassiona e ciò che invece ha perso di significato per voi. Vi avviso che la complicità con il vostro partner potrebbe subire alti e bassi.

Oroscopo della Bilancia

L’astro Venere che si sosta sul segno della Bilancia segna l’avvio di un periodo propizio per un nuovo innamoramento, è il momento ideale anche per allontanarsi definitivamente da quei trascorsi cupi, per troncare con ricordi che portano tristezza. Ci sono molteplici piani da elaborare e impegno ti attende, mentre l’arrivo di interessanti innovazioni e trionfi è supportato dal favorevole influsso di Giove.

Oroscopo dello Scorpione

Vorrei sottolineare, cari amici dello Scorpione, che stiamo traversando un periodo di turbolenza astrale, in cui non siete certamente i responsabili. Sia in ambito familiare che professionale, potreste percepire delle sottili tensioni nell’aria. Il mio consiglio per voi, cari nati Scorpione, è di avvolgervi in un manto di pensieri ed emozioni positive.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, recentemente vi siete confrontati con un arduo tracciato astrale che potrebbe aver determinato una lieve disillusione o un segno di rimpianto. Forse, uno sbaglio compiuto in fretta o una semplice distrazione? Con Giove in opposizione, si rinfrescano le dinamiche lavorative, potendo anche offrirvi l’opportunità di lasciare un impegno per puntare su un nuovo progetto. Quindi, si profilano nuove regole nella partita dell’amore – occorre cautela e la giusta dose di consapevolezza.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la giornata di domani si prospetta eccezionale! Grazie all’influenza positiva del Sole e della Luna, tutti i tuoi impegni si svolgeranno come previsto. Tuttavia, tenendo conto dell’immensa responsabilità e degli obblighi che costantemente caratterizzano la tua vita, potrebbe essere opportuno dedicare maggior attenzione al tuo benessere personale.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, con la positiva influenza di Venere e Giove, avrai l’opportunità di raggiungere un’armoniosa intesa, sia dal punto di vista affettivo. Dunque, qualora il tuo interesse si rivolga verso una certa persona, non esitare a cercare un incontro il prima possibile.

Oroscopo dei Pesci

Attenzione amici dei Pesci! State soffrendo di nervosismo? A volte una singola parola inopportuna può causare qualche fastidioso contrattempo, ma non vale la pena agitarsi. Presto si risolverà. A livello lavorativo, sembra che ci sia bisogno di una riorganizzazione, con forse qualche cambiamento nei rapporti con soci o collaboratori. Contando i soldi si potrebbe provare qualche ansia, ma fidatevi che, gradualmente, molte di queste problematiche saranno superate. Ricordate, il segreto è avere pazienza.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.