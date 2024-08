Come i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island, è una nuova tronista del programma pomeridiano incentrato sull’amore. In tanti sono rimasti piacevolmente soddisfatti di questa decisione, in quanto era già dall’anno scorso che ci si chiedeva se le sarebbe mai stata offerta questa opportunità. Ad ogni modo, in queste ore è trapelata una segnalazione sul suo conto.

La segnalazione su Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino è approdata a Uomini e Donne e si è detta pronta a mettersi in gioco per riuscire a trovare l’amore. Adesso che la sua storia con Manuel Maura si è definitivamente conclusa, si è sentita pronta a cimentarsi in questa nuova esperienza. Il suo ex, però, non ha preso molto bene la cosa, sta di fatto che ieri ha pubblicato una Instagram Storie alquanto sarcastica in cui ha detto che nella vita non si finisce mai di essere stupiti.

Ad ogni modo, al di là di queste stoccate, a rendere particolarmente caldo il tema è una recente segnalazione che è stata raccolta dall’influencer Deianira Marzano inerente proprio la nuova tronista. Una persona ha dichiarato di conoscere bene Francesca, ragion per cui ha chiesto di rimanere anonima, ed ha detto che la giovane abbia sempre avuto l’ambizione di partecipare a Uomini e Donne. Anche mentre era fidanzata con Manuel, la ragazza avrebbe in più occasioni detto con ironia che, se fosse stata single, avrebbe preso parte al programma.

Francesca ambiva a Uomini e Donne da tempo?

Alla luce di questa testimonianza, dunque, sembrerebbe proprio che, in fin dei conti, Francesca Sorrentino abbia “approfittato” della situazione venutasi a creare con il suo ex Manuel Maura cogliendo la palla al balzo per coronare finalmente il suo sogno. Al momento, chiaramente, la diretta interessata non è potuta intervenire per fare chiarezza sulla faccenda in quanto non può usare i social.

I tronisti e le troniste di UeD, infatti, per contratto sono tenuti a non partecipare a serate nei locali, a non fare sponsorizzazioni e a non apparire sui social. In merito a Manuel, invece, dopo aver pubblicato quello sfogo di ieri, è sparito dai social non commentando più in alcun modo tutta la situazione. Ma sicuramente non è finita qua e nel corso delle puntate ne accadranno delle belle.