Il prossimo anno, la celebre manifestazione musicale Eurovision Song Contest tornerà a casa, in Svizzera, per la 69esima edizione dell’evento. Basilea, spesso descritta come la capitale culturale svizzera, è stata scelta tra diversi possibili luoghi, superando la concorrenza di Ginevra. Che cosa rende però Basilea e la Svizzera una scelta così significativa per l’Eurovision 2025?

Sede dell’Eurovision Song Contest 2025 e dettagli storici

Basilea è stata appunto scelta quale città ospitante per il 69esimo Eurovision Song Contest. Questa importante competizione avrà luogo nell’arena di St. Jakobshalle, con due date di spicco: martedì 13 e giovedì 15 maggio 2025 per le due semifinali e sabato 17 maggio 2025 per la finale. La Svizzera, campionessa nell’edizione precedente grazie all’artista Nemo e il suo brano “The Code”, avrà l’onore di ospitare l’evento. L’annuncio è stato fatto dall’European Broadcasting Union (EBU) e dalla stazione televisiva organizzatrice SRG SSR.

L’EBU ha mostrato grande entusiasmo per la scelta di Basilea come città ospitante dell’Eurovision Song Contest 2025. Questo evento musicale nacque in Svizzera, a Lugano, nel 1956 – il ritorno alle origini, quasi 70 anni dopo, è quindi particolarmente significativo. Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, ha commentato con entusiasmo la decisione di portare l’evento per la prima volta nella Svizzera tedesca.

Per il concorso, è stata scelta l’arena St. Jakobshalle. La sua estesa superficie di 20.000 m² la rende ideale per ospitare l’evento. Questa costruzione, attiva dal 1976, può accogliere 12.400 spettatori. A Basilea, dove si trova la più antica università della Svizzera, il Paese mira ad ottenere per la quarta volta la vittoria all’Eurovision Song Contest. Prima di Nemo, Lys Assia con il brano “Refrain” nel 1956 e Céline Dion con “Ne partez pas sans moi” nel 1988 avevano conseguito il prestigioso riconoscimento per la Svizzera.