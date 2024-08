In questi giorni si è tanto parlato dei possibili protagonisti della nuova edizione di Uomini e Donne, con particolare attenzione ai tronisti. Ieri, 28 agosto, è stata effettuata finalmente la prima registrazione della nuova stagione e, in tale occasione, sono stati presentati i nuovi volti del Trono Classico. Tra i presenti non è apparso Carlo Marini, come si era ipotizzato in questi giorni, ma non solo, al suo posto è stato scelto il suo ex rivale, Michele Longobardi, anche lui ex corteggiatore dell’ex tronista Manuela Carriero. Come l’avrà presa Carlo? A quanto pare non bene.

Carlo Marini non va a Uomini e Donne: scartato a priori o ai provini?

Nulla di fatto per Carlo Marini a Uomini e Donne. Dopo la sua partecipazione a Temptation Island, in cui ha fatto di tutto per mettersi in mostra e far parlare di sé mediante il flirt con Martina De Ioannon, finito poco dopo le registrazioni del programma. Il ragazzo sembrava pronto a salire sul Trono Classico di Uomini e Donne ma, a quanto pare, è stato scartato.

C’è da dire che, al momento, non si sa se il giovane abbia effettuato i provini e sia stati mandato via, oppure se non sia proprio neppure arrivato a questo step. In ogni caso, non sarà tra i tronisti della stagione che presto comincerà di Uomini e Donne. L’influencer Deianira Marzano ha riportato alcune indiscrezioni in merito alla presunta reazione di Carlo. Stando a quanto emerso, il giovane l’avrebbe presa malissimo.

La reazione di Carlo e l’ostilità con Michele Longobardi

Alcune persone vicine a Carlo Marini avrebbero riportato l’indiscrezione secondo la quale il giovane si sarebbe molto arrabbiato, non solo per non essere stato scelto come tronista di questa stagione di UeD, ma anche perché al suo posto è stato scelto Michele Longobardi, un suo ex rivale.

I due non sono mai andati troppo d’accordo durante la loro esperienza all’interno del talk show di Maria De Filippi. In più occasioni si sono punzecchiati, anche perché hanno due caratteri totalmente differenti. Michele è molto più espansivo, ironico e giocherellone, mentre Carlo è decisamente più serio e pacato. Questo li ha portati ad avere notevoli screzi. Al momento, però, questa resta solo una segnalazione, in quanto Carlo pubblicamente non ha commentato in alcun modo quanto accaduto a UeD.