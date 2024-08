É divenuto nel corso degli anni un volto iconico dell’horror, aggiudicandosi un posto d’onore nel genere di film “slasher”. Scream, nato e creato da Wes Craven, non ha oggi bisogno di presentazioni. Riconoscibile è la bianca e spaventosa maschera da Halloween che copre il viso di un terribile serial killer intento a dare la caccia ad un gruppo di malcapitati, tra cui l’obiettivo finale è generalmente un’antagonista femminile.

Se la prima pellicola, venuta alla luce nel 1996, ha segnato il primo grande successo di questo prodotto, la sua storia non si è fermata, raggiungendo il 2023 con la produzione del suo capitolo VI. Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il sesto film è il sequel della quinta produzione del 2022, dal titolo Scream. Dopo aver tenuto col fiato sospeso il mondo intero, è ora pronto ad arrivare in streaming su Netflix per tutti gli appassionati della saga cinematografica.

Scream, dove eravamo rimasti nel capitolo precedente

Chi si accinge alla visione di Scream VI si chiederà sicuramente a che punto era arrivata la trama nel capitolo precedente. Il film Scream, anche noto come Scream 5, è uscito nel 2022 e segue le orme della pellicola numero 4 del 2011. La prima che ha visto i nuovi registi al comando, dopo la scomparsa del creatore Wes Craven. Il tutto prende il via dall’inquietante chiamata di un uomo a cui risponde Tara, interrogata dall’interlocutore sui film horror.

La telefonata si trasforma in un vero e proprio quiz horror, dal quale non ha scampo quando sbaglia una risposta. Nonostante le pugnalate del killer però, la ragazza sopravvive e si ritrova in ospedale circondata dall’affetto di sorella e amici. Sarà proprio il gruppo ad essere preso di mira da Ghostface, che tormenterà i ragazzi uno dopo l’altro seguendo il filo della serie Squartati, proprio quella su cui aveva posto le domande.

Cosa accade nel sesto capitolo di Scream

La saga di Scream continua a rendere felici gli amanti dei film, con la produzione già annunciata del settimo. “Avremmo dovuto iniziare a settembre, ma partiremo a dicembre“, ha affermato l’attrice Neve Campbell, conosciuta per il ruolo di Sidney Prescott, confermando così la futura uscita di Scream 7, attesa probabilmente per il 2025. Nel frattempo, molti non vedono l’ora di poter rivivere in streaming il brivido di Scream VI, distribuito nelle sale italiane il 9 marzo 2023.

Nel cast della pellicola, ancora una volta Courteney Cox, nel ruolo di Gale Weathers, insieme a Melissa Barrera (Sam), Jenna Ortega (Tara), Mason Gooding (Chad), Hayden Panettiere (Kirby) e Jasmin Savoy Brown (Mindy). Il film è ambientato un anno dopo gli eventi del film precedente, tre giorni prima di Halloween a New York. É proprio questo il luogo che i quattro sopravvissuti a Ghostface scelgono per iniziare una nuova vita, lasciando definitivamente Woodsboro. Ebbene, neppure la Grande Mela si rivelerà priva di pericoli: la minaccia di nuovi assassini vestiti da Ghostface si diffonde. Sam decide così di unirsi a Kirby, Gale e al detective Bailey per formare un fronte in grado di difendersi dal serial killer.

Quando vedere Scream VI su Netflix

L’attesa dei fan di Scream è quasi terminata. Per gli abbonati di Netflix sono in arrivo tantissime novità nel periodo di settembre 2024. Tra queste anche uno dei film più amati del genere horror, divenuto in poco tempo un successo proprio come i precedenti della saga.

Parliamo proprio di Scream VI, che esce ufficialmente su Netflix il 9 settembre 2024, permettendo così agli appassionati di assistere nuovamente alle avventure dei protagonisti alle prese con il terribile serial killer Ghostface. Chi avrà la meglio questa volta? Non resta che tuffarsi nell’ultimo film per scoprirlo.