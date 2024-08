Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 18 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 18 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Quando iniziamo a parlare dell’Ariete sotto l’influenza di Mercurio, Marte, Giove e ora anche la Luna, è innegabile che esista un forte impulso all’azione. Questo non vuol dire necessariamente che ogni Ariete debba intraprendere un’impresa clamorosa in questi giorni. Tuttavia, senza dubbio, l’ambiente astrale rende più agevole l’innamoramento, la pianificazione di progetti futuri e forse anche la formalizzazione di un legame affettivo.

Oroscopo del Toro

Amici del Toro, prendersi del tempo per il Relax non rappresenta un errore, specialmente in un periodo come questo di agosto. Per quanto riguarda la sfera economica e lavorativa, si vive un momento di pausa, o almeno di riflessione. L’ambito sentimentale sembra invece migliorare rispetto al mese di luglio: i cuori solitari sembrano attratti dall’idea di un nuovo amore, e coloro che hanno concluso una relazione sono pronti a ripartire.

Oroscopo dei Gemelli

Come Paolo Fox, vorrei dire ai Gemelli che, nonostante l’amore possa sembrare in secondo piano a causa dell’attuale configurazione celeste, il lavoro dovrebbe essere ora la tua massima priorità. Desidero infondere un senso di motivazione a tutti coloro che, sfuggendo all’usuale entusiasmo caratteristico del vostro segno, potrebbero essersi fermati o provare delusione negli ultimi tempi. Ricorda, il cielo attuale è molto favorevole e Giove, dobbiamo ricordarlo, porta con sé notevoli opportunità.

Oroscopo del Cancro

Per il segno del Cancro, questo particolare mese di Agosto porterà l’amore in primo piano, dando vita a relazioni stimolanti e affascinanti. E’ importante sottolineare come alcuni imprevisti andranno a modificare favorevolmente il percorso professionale. Quindi è necessario rimanere vigili e attenti ai segnali che l’universo invia. Come insegna un noto proverbio, è importante “stare in campana”, ossia prestare attenzione a quello che accade nel nostro intorno.

Oroscopo del Leone

E’ innegabile l’attrazione che il Leone esercita! Vorrei che già a partire da luglio avessi un evento importante al quale fare riferimento. Quando ti muovi nel tuo segno zodiacale si può intravedere un andamento prevedibile durante questa giornata. Un minimo di rallentamento potrebbe essere presente, ma solo per effetto della Luna contraria.

Oroscopo della Vergine

Il simbolo astrale della Vergine aspira a un domani diverso e sorge l’osservazione che alcuni contesti si stanno modificando in modo insolito. Normalmente la Vergine si distingue per la sua consistenza nelle abitudini, tuttavia, nelle dinamiche lavorative e familiari attuali, si riscontrano mutamenti di rilievo ai quali va prestata attenzione.

Oroscopo della Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia, la Luna risulta essere di grandissimo vantaggio, un firmamento rinvigorente che porta benessere. Soprattutto per coloro che hanno attraversato un periodo difficile, che hanno sofferto di disturbi anche di natura fisica, il firmamento ora inizia a narrare una storia d’amore.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la luna attualmente in opposizione al tuo segno ti infonde una sensazione di stanchezza, forse anche un certo grado di ribellione – sembra che non tolleri le imposizioni di chiunque. La domenica risulta alquanto insolita, compresi tutti gli spostamenti. Il mio consiglio sarebbe di mantenere la calma, rilassati, evita di lasciarti sopraffare da situazioni frenetiche o difficili da decifrare.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ci troviamo di fronte ad un quadro astrale particolarmente intricato per quanto riguarda l’amore. Non appare che questo sentimento occupi una posizione di rilievo nel vostro horoscopo attuale, chiaramente ci sono altri aspetti delicati su cui concentrarsi, come potrebbero essere il lavoro o le questioni domestiche. Se vi trovate gestire due relazioni contemporaneamente, vi invito alla prudenza.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, mi auguro che Cupido abbia già fatto visita alla tua vita. Grazie a un positivo influsso di Venere, avrai l’opportunità di dare una seconda chance o, più semplicemente, di concederti qualche giorno di serenità in compagnia della persona che occupa il tuo cuore o che spereresti potesse farlo. Il periodo attuale, illuminato da una favorevole fase lunare, sarà estremamente produttivo per quanto riguarda le intuizioni.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, l’astro lunare nel tuo segno, ti dona una carica elettrica. Sfrutta questa energia per resistere a quelli che cercano di obbligarti a perseguire un compito che non ti appassiona. Capisco che potresti sentirti stanco, soprattutto se hai appena avuto un figlio e stai gestendo nuove responsabilità. Tuttavia, il consiglio migliore che posso darti è di lasciarti scivolare le pressioni addosso.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, vi consiglio di gestire le vostre tensioni e stare attenti ad evitare impegni che potrebbero essere difficili da onorare. Ricordate, non tutto è sotto il vostro controllo. Potreste riscontrare qualche stress dovuto alle azioni di qualcuno che vi ha deluso. State anche attenti a non parlare troppo o a dire cose che potrebbero complicare la situazione.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.