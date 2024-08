Da quando Temptation Island è giunto al termine, non si sta facendo altro che parlare di alcuni dei protagonisti dell’edizione che si è conclusa a fine luglio. Al centro dell’attenzione ci sono, soprattutto, Jenny Guardiano e Tony Renda. Quest’ultimo, in queste ore, è stato preso di mira da alcuni utenti del web al punto da scatenare l’immediata reazione della sua fidanzata. Ecco cosa è successo.

Gli insulti contro Tony Renda di Temptation Island

Quella che sembrava essere una coppia destinata sicuramente a scoppiare dopo Temptation Island, in realtà, è sopravvissuta all’esperienza del reality show. Jenny e Tony, infatti, hanno deciso di uscire dalla trasmissione insieme e, attualmente, sono ancora felicemente fidanzati. Questo ha spinto molti a credere anche che, in verità, i due fossero d’accordo sin dal primo momento.

Ad ogni modo, al di là di queste supposizioni e pettegolezzi, i due protagonisti sembrano non dare molto peso alle critiche, o quasi. Da diverso tempo Tony è preso di mira dagli utenti del web i quali lo attaccano per il suo aspetto fisico, la sua bassa statura, ma non solo. Ad essere tirata in ballo è anche Jenny, dato che in molti le chiedono come faccia a stare con uno come Tony. Ebbene, dopo l’ennesimo insulto, la donna ha deciso di intervenire sui social.

L’intervento piccato di Jenny Guardiano

Stanca delle continue offese e critiche nei riguardi del fidanzato Tony Renda, Jenny è intervenuta con un commento per rispondere ad alcuni utenti. Nello specifico, ha chiarito che, innanzitutto, per lei il suo compagno non sia affatto brutto. In secondo luogo, poi, è assurdo giudicare una coppia che sta insieme solamente per l’aspetto fisico.

Successivamente, poi, la ragazza ha voluto replicare anche con un video. In particolare, ha detto di essere davvero stanca di questo body shaming che sta avvenendo sui social ai danni del suo fidanzato. Malgrado Tony non dia minimamente importanza a queste cose, lei ha sentito comunque il bisogno di intervenire in sua difesa ammettendo che al giorno d’oggi sia assurdo soffermarsi ancora così tanto sui canoni estetici, non andando alla sostanza delle cose e delle persone. In ogni caso, Jenny è felice e fiera di essere fidanzata con Tony, pertanto, nessun commento negativo potrà mettere in discussione tutto ciò.