Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 10 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 10 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Avete in programma una modifica dell’ultimo minuto per l’Ariete, piccoli dettagli possono fare la differenza. Una Luna con un aspetto insolito, ricordiamoci però che la Luna indica circostanze effimere. Pertanto, c’è un segnale rilevante qui per coloro che desiderano rivoluzionare la loro vita in una direzione positiva. L’amore potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

Oroscopo del Toro

Sabato per il Toro si prevede un inizio promettente sotto la luce positiva delle stelle, ma la domenica potrebbe presentare qualche intoppo. Tuttavia, progressivamente ci sarà un recupero. Sul fronte legale ed economico, potrebbero già essere state ricevute informazioni che portano serenità. Nel campo dei sentimenti, c’è un grande lavoro da svolgere, un raduno di emozioni ed esperienze é necessario.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ho ripetutamente sottolineato che Agosto non è il periodo di grandi amori, ma è invece un momento di enorme dedizione, in cui i pensieri e le preoccupazioni, anche quelle positive, prevaleggiano, con uno sguardo rivolto all’autunno. Inoltre, molti di voi, soprattutto i più giovani, stanno rivalutando il loro posto nel mondo del lavoro.

Oroscopo del Cancro

Per il segno zodiacale del Cancro, questo sabato potrebbe avvertire una certa tensione, forse è il momento di analizzare a fondo la direzione in cui sta virando il cuore. Grazie però all’influsso favorevole di Venere, i giorni conclusivi di questa settimana rappresenteranno un periodo privilegiato per la sfera affettiva.

Oroscopo del Leone

Sotto il segno del Leone, vi è il desiderio autentico di verità e la necessità di circondarsi di individui affidabili. Per coloro che non hanno necessità di essere continuamente al centro dell’attenzione o di essere eccessivamente desiderati, è possibile che abbiano già trovato l’amore nel periodo di luglio. Mentre, coloro che vivono già un sentimento affettivo, possono considerarlo ulteriormente certificato.

Oroscopo della Vergine

Il segno zodiacale della Vergine nota un rinnovato legame con la famiglia, dopo periodi di intenso lavoro. Chi in precedenza ha dedicato gran parte del proprio tempo alle questioni monetarie, ora riconosce come le emozioni sentimentali giocano un ruolo cruciale. E’ un periodo in cui si dovrebbe dare più ascolto all’istinto, mettendo da parte la logica. Un fine settimana stimolante è alle porte.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il tocco di questa luna sul tuo segno astrologico risveglia un desiderio di divertimento e svaghi. Ebbene, ciò non è solo necessario, ma anche propizio. Giove, in posizione benefica, suggerisce imminenti novità. Non trascurare la tua creatività, potrebbe rivelarsi una risorsa utile in questo momento.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, domani avremo l’energia della Luna nel tuo segno. Questo significa che la domenica sarà permeata da sensazioni intense, da idee luminose e da un fuoco interiore accattivante. Ho avvertito recentemente una certa distanza tra te e il tuo partner, che sia di natura fisica o emotiva. Ma adesso, con queste influenze astrali, c’è l’opportunità di sanare e riavvicinarti, di riparare ciò che sembrava rovinato.

Oroscopo del Sagittario

Il segno zodiacale del Sagittario sta traversando una fase di notevole stress dovuto a numerose vicende che prenderanno il via, ma non prima di giungere ai mesi di Settembre e Ottobre. È comprensibile che possano emergere alcune piccole frustrazioni ma, un consiglio prezioso, è quello di evitare di trasferire queste tensioni nel contesto affettivo.

Oroscopo del Capricorno

Amico del Capricorno, sei sempre alla ricerca di essere una colonna portante per gli altri, e perciò ti ritrovi alla fine di ogni giornata completamente stremato. E, con la luna non proprio favorevole oggi, potresti vivere ancor più intensamente questa sensazione di tensione riguardo tutto ciò che ti circonda e che ti sembra incomprensibile. Nel campo dell’amore, è necessario che tu esprima maggiore passionalità.

Oroscopo dell’Acquario

Fino a Maggio, l’Aquario ha navigato in acque turbulent, in un panorama astrologico decisamente gravoso. Ora, vediamo un graduale mutamento, in particolare nel settore economico e lavorativo, un cambiamento che sembra giocare a suo favore. Il desiderio di infrangere le regole e di fare qualcosa di inaspettato sta crescendo sempre di più.

Oroscopo dei Pesci

Acquario, mantieni il tuo equilibrio e la tua calma, per il momento le tensioni possono sembrare eccessive e forse c’è anche un po’ di irritabilità in te. Agisci con cautela, specialmente nei sentimenti; di fronte alle differenze, è importante trovare un compromesso. Comunque, questa domenica, se aspirato, può portare a un riavvicinamento. Guarda avanti verso l’autunno – ci sono interessanti sviluppi in arrivo, con significativi impegni da risolvere entro la conclusione dell’anno.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.