La prima coppia ad abbandonare Temptation Island prendendo la decisione di separarsi è quella formata da Ludovica e Christian. I due hanno fatto già il loro falò di confronto ed hanno capito di non poter andare più avanti nella loro relazione. Lei, dal canto suo, si è molto avvicinata al single Andrea, che ha rappresentato proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, già piuttosto pieno di tradimenti e mancanze di rispetto. In tanti, dunque, si sono chiesti se, alla fine, Ludovica e il tentatore Andrea si siano visti dopo Temptation Island. A fare chiarezza sulla faccenda è stata già la ragazza in una recente intervista, ma adesso è sopraggiunta anche una segnalazione che riguarda direttamente il tentatore.

La segnalazione su Andrea, tentatore di Ludovica: avvistato con un’altra dopo Temptation Island

L’influencer Deianira Marzano ha rivelato una segnalazione sul tentatore Andrea di Temptation Island. Lui è stato la causa della fine della relazione tra Christian e Ludovica. Dopo il programma, però, i due non si sono né visti né sentiti, cosa che sta spingendo in tanti a credere che, in realtà, il giovane stesse solo sfruttando il momento per avere un po’ di visibilità ma, in realtà, non provasse assolutamente nessuna attrazione nei riguardi della fidanzata del villaggio.

A confermare queste ipotesi è stata Deianira, che a Radio Marte ha riportato una segnalazione, con tanto di foto per testimoniare il tutto, in cui si vede Andrea in compagnia di un’altra ragazza all’interno di un locale a Pescara. Nell’immagine in questione i due sono molto vicini e complici e si stanno concedendo un momento di divertimento durante un ballo.

Andrea era fidanzato già da prima? Che succede tra Christian e Ludovica

L’influencer, però, ha aggiunto anche altri dettagli sulla vicenda. Stando a quanto emerso, infatti, sembrerebbe che tra i due ci sia un flirt, in quanto durante tale serata non avrebbero fatto altro che baciarsi e scambiarsi delle tenere effusioni romantiche. Adesso, dunque, la domanda sorge spontanea: i due erano già fidanzati da prima che Andrea diventasse tentatore di Temptation Island, oppure si sono conosciuti dopo le registrazioni?

Intanto, per quanto riguarda Ludovica e Christian, i due sembrano essere ancora separati. Entrambi hanno scelto di comune accordo di interrompere la loro storia in quanto lei ha capito di non essere più innamorata e lui ha ammesso di non essere più disposto a tollerare i tradimenti e le mancanze di rispetto di lei. Malgrado alcuni avvistamenti, dai quali sembrava che tra loro fosse tornato il sereno, non c’è stato nessun riavvicinamento.