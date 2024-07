Asmaa Fares è stata una protagonista dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. La dama ha fatto molto parlare di sé a causa delle sue frequentazioni. In ultimo, poi, ha generato clamore per la scelta di uscire dal programma con Cristiano Lo Zupone, dopo pochissimo tempo dall’inizio della loro frequentazione. Asmaa è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, specie su quella di suo figlio, sta di fatto che non l’ha mai mostrato sui social. Ebbene, in queste ore, ha deciso di fare chiarezza sulla sua decisione.

Asmaa svela perché non mostra suo figlio sui social

La storia d’amore tra Asmaa e Cristiano continua ad andare a gonfie vele dopo Uomini e Donne. I due, non appena ne hanno la possibilità, trascorrono del tempo insieme, sta di fatto che si è instaurato anche uno splendido rapporto tra il bambino e il nuovo compagno di sua madre. Ad ogni modo, proprio in relazione a questo argomento, di recente Asmaa ha risposto ad alcune domande degli utenti di Instagram, tra cui anche quelle inerenti i motivi per i quali non mostra mai suo figlio in video o foto.

Ebbene, dinanzi tale domanda, la Fares ha ammesso di essere molto protettiva nei riguardi di suo figlio, sta di fatto che fa sempre di tutto per tenerlo lontano dal mondo dei social. Inoltre, il motivo principale risiede nel fatto che, spesso, i suoi contenuti vengono ri-pubblicati altrove, pertanto, lei è estremamente gelosa nei riguardi del bambino, quindi, cerca di tutelarlo in tutti i modi.

La Fares fa importanti riflessioni sui figli

Asmaa ha svelato che, per il momento, non ha intenzione di cambiare idea sulla faccenda, tuttavia, se in futuro dovesse modificare il suo pensieri, poi si vedrà. Restando sempre in tema figli, un’altra persona ha domandato alla donna come sia l’essere madre e se lo rifarebbe potendo tornare indietro.

A tal proposito, l’ex dama di UeD è stata categorica. La donna ha ammesso che avere suo figlio è stato il dono più bello e prezioso che la vita potesse donarle. Adesso non saprebbe minimamente immaginare la sua vita senza di lui. Asmaa, però, ha voluto fare anche una riflessione importante. Nello specifico, ha detto che i figli vanno fatti con criterio e coscienza, non perché “vanno di moda”, come le è capitato di vedere nell’ultimo periodo. Un figlio necessita di amore, poiché se un domani i genitori decidono di separarsi, non deve essere certamente lui o lei a pagarne le conseguenze. Quindi, bisogna fare molta attenzione su questo tema. In merito a lei, è felicissima di essere madre.