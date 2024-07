In queste ore sono trapelate svariate segnalazioni che riguardano Raul Dumitras, attuale concorrente di Temptation Island. A generare particolare sgomento è un’indiscrezione che riguarda la vita privata del ragazzo. A quanto pare, prima di iniziare una relazione con Martina De Ioannon, Raul era fidanzato con una ragazza famosa, almeno sui social. Ecco di chi si tratta.

Ecco con chi era fidanzato Raul prima di Martina

Raul e Martina stanno insieme da poco tempo, circa 10 mesi, anche se ci sono stati dei contatti anche in passato. Ad ogni modo, prima di vincolarsi in questa relazione, Dumitras era fidanzato con un’altra ragazza che, a quanto pare, è piuttosto famosa sui social. La persona in questione è una nota tiktoker che vanta oltre 340 mila follower su tale social. Il suo nome è Alessia Antonetti.

La relazione tra i due risale a circa un paio d’anni fa, almeno questo è ciò che si evince dall’account TikTok della ragazza. Gli ultimi contenuti in cui la giovane appare in compagnia di Raul, infatti, fanno riferimento all’estate del 2022. In alcuni video l’influencer ha deciso di coinvolgere anche il suo fidanzato di quel tempo Raul. Sul profilo della giovane, infatti, ci sono dei video in cui anche Raul si presta a partecipare ad alcuni trend del momento insieme alla sua compagna. I video per cui Alessia è diventata famosa, però, hanno un contenuto del tutto differente, ovvero, la cucina.

Altra segnalazione sul protagonista di Temptation Island

I motivi per cui questa relazione sia giunta al termine non sono noti, ma a questo punto poco importa considerando che sia passato diverso tempo dalla fine di questa storia. Questa, però, non è l’unica segnalazione trapelata sul conto di Raul. Un’ex volto di Temptation Island, Jessica Mascheroni, nel corso di una recente intervista ha svelato di conoscere piuttosto bene il ragazzo, proprio per questo, è rimasta stupita nel vedere alcuni suoi comportamenti.

In particolar modo, la protagonista ha svelato che Raul, al di fuori del programma, sia un ragazzo molto solare e cordiale. Inoltre, non riconosce in lui neppure l’estrema possessività che sta dimostrando nei riguardi della sua fidanzata Martina. Come se non bastasse, poi, Jessica ha svelato di aver sempre creduto che tra i due non ci fosse alcun tipo di problema, sta di fatto che si è stupita quando li ha visti a Temptation Island. Dunque, per quale ragione Raul è così diverso nel reality show da come lo ricorda Jessica? Forse sta recitando un ruolo?