In questi giorni abbiamo dato una notizia alquanto incresciosa che riguarda l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Marika Abbonato. La ragazza ha subito un grave incidente stradale che le sarebbe potuto costare la vita. Per fortuna, però, le cose sono andate relativamente bene. La ragazza, però, ha ricevuto una prognosi di ben 30 giorni, durante i quali non potrà fare assolutamente nulla. Mediante delle Instagram Stories, la giovane ha spiegato come sta e cosa dovrà fare ora.

Ecco come sta Marika Abbonato dopo l’incidente: danni riportati e operazione

Le condizioni di salute di Marika Abbonato dopo l’incidente sono ancora precarie. La ragazza, però, ha potuto fare ritorno a casa sua, dove dovrà sottoporsi a delle cure e, a quanto pare, a breve anche a degli interventi. La giovane ha deciso di tornare sui social per ragguagliare i fan della situazione. Innanzitutto, ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per lei. Successivamente, poi, ha svelato i danni che ha subito a causa dell’incidente.

Marika non potrà uscire di casa per un bel po’ di tempo in quanto ha rimediato una frattura alla tibia e un problema al tendine che, purtroppo, pare dovrà essere operato. La prossima settimana dovrà sottoporsi ad una nuova TAC che evidenzierà meglio la situazione, pertanto, saprà se sarà necessario operarsi oppure no. Al momento, Marika deve stare in assoluto riposo, anche perché ha una gamba interamente fasciata.

Come ha deciso di passare il tempo Marika ora che è convalescente

Tra le sue Instagram Stories, però, la ragazza è apparsa sorridente e raggiante, dimostrando di non essere affatto abbattuta malgrado quello che le sia successo. Le cose, infatti, sarebbero potute andare molto peggio, ragion per cu ritiene comunque di essere stata fortunata per essersela cavata.

In ogni caso, dato che dovrà trascorrere un quantitativo notevole di tempo a casa, Marika ha deciso di intrattenersi chiacchierando un po’ con i suoi fan e mettendo anche in vendita alcuni capi che, ormai, non indossa più, su un noto sito di acquisti. A tal proposito, ha approfittato del tempo libero per pubblicizzare il suo “store” e invitare i fan interessati ad affrettarsi per acquistare gli abiti che ha messo in vendita.