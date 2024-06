Nel corso della giornata di ieri è circolata in rete una notizia che ha generato un po’ di sgomento tra i fan di Uomini e Donne. Nel dettaglio, Ernesto Russo e Mario Cusitore sono stati beccati a cena in compagnia di due donne. Questo ha subito aperto la pista a pettegolezzi vari, al punto che, in queste ore, Ernesto ha deciso di rompere il silenzio sulla faccenda raccontando come stiano le cose.

La segnalazione su Ernesto Russo e Mario Cusitore dopo UeD

Da rivali, Ernesto e Mario sono diventati grandi amici a Uomini e Donne. I due, infatti, hanno scoperto di avere tante cose in comune, tra cui forse l’interesse per le donne? Questo è ciò che sostengono molti telespettatori della trasmissione che, infatti, in queste ore hanno sollevato un polverone.

Tutto è cominciato da alcune foto circolate in rete che immortalano i due ex volti di Uomini e Donne mentre sono a cena in dolce compagnia. Insieme a loro, infatti, ci sono due donne molto affascinanti. In tanti hanno subito pensato che si trattasse di una cena a quattro galante, ma sarà davvero così? Ad intervenire sulla faccenda è stato Ernesto.

La spiegazione di Ernesto, la furia di Mario

Attraverso il suo account di Instagram, Ernesto Russo ha condiviso la segnalazione in questione e, successivamente, ha ironizzato dicendo che addirittura ci sono state persone che hanno viaggiato così tanto con la fantasia al punto da credere che si trattasse di un appuntamento galante. In realtà, le due donne in compagnia sua e di Mario sono delle collaboratrici di Russo.

Ma in ogni caso, se i due non si sono fatti molti scrupoli a vedere altre donne durante UeD, non ci si dovrebbe affatto stupire nel vederli in dolce compagnia ora che sono ufficialmente “liberi”. In ogni caso, se Ernesto ha comunque voluto fare questa precisazione, l’atteggiamento di Mario è stato del tutto differente. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato una IG Storie un video estratto dalla serie tv “Gomorra” in cui il protagonista, Gennaro Savastano, si rivolge ai suoi finti amici invitandoli a evitarlo e a non farsi più vivi. Questo è ciò che Mario ha intenzione di dire a tutti coloro che, in passato, lo hanno denigrato e trattato male, mentre ora si fingono “amici”.