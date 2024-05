Per la gioia di tutti i fan di Amici 23, finalmente sono usciti i tanto attesi EP dei finalisti: Sarah, Mida e Petit. Ricordiamo che l’EP di Holden, dal titolo Joseph, uscirà con ritardo di una settimana rispetto ai suoi colleghi. Mentre domani si terrà la finale del programma tv in cui scopriremo chi sarà il vincitore tra loro o tra i due ballerini Marisol e Dustin, i cantanti hanno realizzato un grande sogno. I ragazzi hanno voluto anche fare delle dediche sui social in occasione dell’importante traguardo raggiunto. Scopriamo che cosa hanno scritto e a chi hanno rivolto le loro parole.

EP Amici 23, le dediche dei cantanti

L’EP di Sarah Toscano si intitola semplicemente Sarah. Dopo aver annunciato l’uscita del suo lavoro, tramite il suo profilo social, la giovanissima cantante di Amici 23 ha affermato che questo EP segna la fine del suo percorso nel programma e l’inizio di quello che la aspetta fuori dal talent. Sarah ha spiegato che in questo disco c’è lei, rinchiusa in qualche canzone. Poi ha voluto fare dei ringraziamenti speciali, a tutte le persone che hanno collaborato per la creazione del disco, a Maria che le ha dato una enorme possibilità, la sua famiglia che le è sempre stata vicina e ovviamente tutti i fan che l’hanno sempre sostenuta con tanto affetto.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

Anche l’EP di Petit porta come titolo il suo nome d’arte. Nel ultimo post su Instagram, il cantante napoletano ha fatto sapere che in questo primo disco c’è ogni parte di lui, ogni sua sfaccettatura, c’è Sasà, questo il suo soprannome. Petit ha spiegato che ad oggi ha imparato a conoscersi, ha scoperto cosa piace fare veramente a lui ed ancora ha scoperto cosa lo fa sentire libero. Il cantante di Amici 23 ha quindi ringraziato tutte le persone che hanno contribuito al progetto. Anche lui ha voluto ringraziare la De Filippi dicendo che gli ha dato la possibilità di inseguire il suo sogno. Ed infine i fan per il sostegno e il calore che hanno donato fino ad ora.

Infine, scopriamo le parole di Mida. Il suo EP si intitola Il sole dentro così come uno dei pezzi che è contenuto all’interno. Christian, questo il vero nome del cantante, ha detto sui social che questo disco è dedicato a tutte le persone che hanno il sole dentro, ossia quelli che hanno il potere di illuminare la vita degli altri grazie al proprio modo di essere, che spesso può essere luce nel buio. Mida ha poi detto che si è voluto permettere di dare un solo consiglio a chiunque. Quale? Quello di circondarsi di persone come quelle che lui ha descritto, con il sole dentro, perché alla fine della fiera, ha spiegato, quello che rende la nostra vita speciale sono gli altri, e la felicità vale poco se non è condivisa. Il resto, invece, è proprio all’interno dell’album.