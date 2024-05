Per l’Isola dei Famosi c’è una significativa novità. Il reality show incentrato sulla sopravvivenza, che quest’anno non riesce proprio a decollare dal punto di vista degli ascolti, si accinge a subire un cambio di palinsesto. Questa era una cosa che c’era già nell’aria da un po’ di tempo, ma la scelta fatta da Mediaset ha spiazzato davvero tutto e va contro tutto quello che è trapelato in questo periodo. Il programma, infatti, andrà in onda di domenica. Vediamo da quando e perché.

Mediaset sacrifica l’Isola dei Famosi alla domenica: motivi

Che l’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi si stia rivelando un flop totale è una cosa piuttosto nota. Se, inizialmente, l’azienda ha provato a spingere sul reality show per cercare di farlo crescere negli ascolti, dando luogo al doppio appuntamento e ad alcuni colpi di scena, ad oggi pare che la situazione sia irrecuperabile.

Proprio in virtù di questo, Mediaset ha deciso di cambiare giorno di messa in onda all’Isola dei Famosi, facendola passare dal lunedì sera, che è sempre stato il giorno dedicato ai reality show, alla domenica sera che, invece, è un giorno particolarmente difficile per la rete. A quanto pare, però, consapevole che, ormai, ci sia ben poco da fare, i piani alti potrebbero aver scelto di sacrificare proprio il programma di Luxuria avendo poco potenziale di crescita.

Da quando cambia la messa in onda dell’Isola e che succederà

Il cambio di palinsesto dovrebbe avvenire a partire da domenica 19 maggio secondo quanto rivelato da Davide Maggio. Questo, dunque, vuol dire che il prossimo appuntamento con il reality show è ancora previsto per lunedì 13 maggio, per poi spostarsi al giorno di festa della settimana.

Adesso, però, c’è da capire se anche la finale del programma andrà in onda di domenica, oppure, se per quell’evento si decida di cambiare nuovamente giorno. Se fosse valida la prima opzione, dunque, il programma potrebbe chiudere i battenti ancor prima del previsto, ovvero, il 26 maggio, oppure il 2 giugno, cosa un po’ improbabile considerando che è anche un giorno festivo quindi, gli ascolti sarebbero davvero disastrosi.