Una nuova puntata del daytime di Amici 23 è appena andata in onda, questo pomeriggio mercoledì 8 maggio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra gli allievi del programma tv? Come procede la loro preparazione in vista della semifinale? Saranno arrivati dei nuovi guanti di sfida? Avranno discusso tra di loro? Sarà stata organizzata qualche sorpresa come accaduto ieri oppure sarà già giunto Alfonso Signorini a giudicare la prova speciale che dovranno fare i ragazzi? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, un quiz a squadre con premio

Il nuovo appuntamento con la striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperto con una nuova sfida per tutti i ragazzi ma non in canzoni e coreografie… La squadra che vincerà, avrà un premio. Il gioco? Amici in Quiz. Va subito specificato che al gioco non ha partecipato Holden. Il cantautore non era presente in casetta ed il motivo non è stato spiegato. Probabilmente visto che è stato più volte detto che è in ritardo con il suo E.P., Holden potrebbe essersi assentato perché stava lavorando.

La prima domanda è stata indovinare un personaggio famoso in una foto truccata che, man mano, ha assunto il suo aspetto più autentico. I ragazzi sono presentati. Gli Zerbi Cele si sono prenotati per primi. Petit ha fatto il nome di Geolier ma ha sbagliato e la squadra ha dovuto attendere un turno. I Cucca Lo hanno vinto: era Beppe Vessicchio .

. Alla seconda foto si sono prenotati i Cucca Lo ed hanno vinto: si trattava di Annalisa .

. La terza foto è stata prenotata dagli Zerbi Cele: era Angelina Mango.

Dopo le foto i ragazzi hanno dovuto affrontare una prova fisica. Un componente ha dovuto giocare per la squadra:

Mida vs Dustin sono dovuti rimanere in equilibrio con una gamba poggiata a terra e l’altra al petto, con vari livelli di difficoltà. Mida ha resistito per un maggiore tempo e dunque ha guadagnato un ulteriore punto per i Cucca Lo (3 a 1).

L’altra prova è stata un frullato di musica in cui hanno dovuto indovinare titolo ed interprete del brano in pochi secondi di ascolto di sette canzoni. Avranno indovinato? I Cucca Lo hanno vinto anche questa prova.

E poi: gara di dialetti. Ciascuna squadra ha dovuto prendere una busta rossa contenente un file audio in cui hanno dovuto scrivere la traduzione della frase in dialetto. La prima frase era in dialetto leccese, a questa ne sono seguite tante altre di cui anche una in napoletano che Petit ha ovviamente saputo.

I vincitori dell’Amici in Quiz sono: i Cucca Lo! Sarah e Mida hanno vinto una notte da pascià!

L’arrivo di Alfonso Signorini

Dopo quanto richiesto da Alfonso Signorini di ieri, i ragazzi si sono messi a lavorare alle loro esibizioni. Sarah e Marisol così come Mida e Petit hanno deciso di lavorare in coppia. Dustin ha preparato il lavoro da solo. Mentre, anche in questo caso, Holden è stato assente.

Per gli allievi, per tutti tranne che per Holden, è quindi arrivato il momento di incontrare il noto giornalista e conduttore tv. Alfonso ha spiegato di voler avere i ragazzi alla prima all’Arena di Verona. Signorini ha parlato della Boheme ai giovani talenti per poi scoprire quello che loro hanno preparato.

Dustin è stato il primo ad esibirsi. Ha spiegato di non aver mai visto un’opera ma di aver fatto una coreografia in cui ha voluto raccontare una storia molto speciale. Dopo aver danzato in compagnia dei ballerini professionisti, Signorini ha apprezzato il fatto che Dustin abbia voluto trasformare il momento nello svolgimento dell’opera. Il ballerino ha convinto il giornalista.

Poi è stata la volta di Mida e di Petit. Francesca Tocca ha interpretato Musetta partecipando quindi alla performance dei ragazzi. Petit e Mida hanno portato del rap nell’opera dando quindi una versione decisamente inedita. Alfonso Signorini ha detto che l’opera diventa contemporanea anche se è stata scritta oltre 150 anni fa.

Ultime ad esibirsi Sarah e Marisol che hanno deciso di soffermarsi su Musetta, entrambe interpretate dalle ragazze. Marisol ha interpretato la Musetta dell’opera mentre Sarah ha interpretato la Musetta del mondo di oggi e trascinare l’altra Musetta con lei. Sarah ha cantato ed interpretato mentre Marisol ha ballato. Dopo l’esibizione, Alfonso ha detto che la loro energia è stata contagiosa. Hanno svecchiato un’opera di centocinquant’anni prima.

Signorini dopo tutte le performance ha detto che sarà felice di portare i ragazzi a Verona il 19 di Luglio.