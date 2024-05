Amici 23 è tornato in onda su Canale 5 questo pomeriggio, martedì 7 maggio 2024, con una nuova puntata del daytime. Un nuovo ed imperdibile appuntamento per i tanti fan del programma tv visto che ormai mancano pochi giorni alla semifinale di questa edizione. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore? Saranno arrivati i nuovi guanti di sfida da preparare per sabato? Gli allievi avranno discusso tra di loro? Saranno state mostrate le loro emozioni? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, un’esperienza speciale

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi è iniziata con un’esperienza speciale per i ragazzi. In casetta è arrivata la comunicazione per gli allievi che sono stati invitati ad andare fuori e seguire le indicazioni. I ragazzi sono arrivati su una terrazza dove erano presenti luci colorate e sgabelli dove si sono posizionati. Per loro la possibilità di esibirsi e vivere quindi una notte molto particolare.

Ad esibirsi per primo è stato Mida con il singolo Mi odierai. Successivamente è stata la volta di Dustin che ha danzato sulle note di Falling. Dopodiché è toccato a Sarah che si è esibita con il suo inedito Mappamondo. Subito dopo si è esibita Marisol che ha ballato sulle note di una canzone di Adele, Rolling in the deep. Il palco è stato poi tutto di Petit che si è esibito con uno dei suoi inediti Tornerai. Infine è stata la volta di Holden. Inedito anche per lui che ha cantato Dimmi che non è un addio.

Un’esperienza che ai ragazzi è piaciuta veramente tanto.

Guanto di sfida Petit vs Petit

In vista della semifinale in casetta iniziano ad arrivare i guanti di sfida. Il primo è stato per Petit da parte di Lorella Cuccarini. La professoressa ha detto al cantante che riconosce in lui di aver dimostrato una buona versatilità nel suo percorso ed una convincente gestione del palco. La stessa cosa l’ha fatta anche Sarah. Per questo la Cuccarini ha deciso di farli sfidare su due aspetti: versatilità e performance. La prof ha proposto un guanto con due pezzi molto diversi, uno lento in italiano ed uno up tempo in inglese. I brani potranno essere realizzati a piacimento. Petit se non vorrà fare tutto il brano in inglese potrà scrivere ma mantenendo intatto il ritornello. I ragazzi potranno poi chiedere l’ausilio di un professionista per lo staging se lo vorranno.

Petit ha ringraziato Lorella per le belle parole e pensa che sarà un bel guanto per divertisti. Sarah non si aspettava un guanto contro Petit. Le canzoni scelte dalla Cuccarini sono Il regalo più grande di Tiziano Ferro e That’s what a like di Bruno Mars. Petit si è detto tranquillo sui brani. Insomma, sarà sicuramente un bel guanto per entrambi i cantanti.

Zerbi va a trovare Petit prima del guanto

Petit si è subito messo a lavoro per il guanto della Cuccarini contro Sarah, ricevendo la visita di Zerbi in saletta. Petit ha detto che sta preparando il guanto aggiungendo delle barre, una parte tutta sua che parla del motivo per cui fa musica. Perché la fa? Perché lo libera, perché è una passione che è arrivata in modo naturale, tanto che non ha mai preso delle lezioni di canto prima di Amici.

Dopo aver parlato, Rudy ha chiesto a Petit di alzarsi chiedendo la parte di staging del guanto. Il cantante vorrà sentirsi libero, facendo quello che verrà da fare. Infatti non avrà al suo fianco una ballerina. L’esibizione sarà concentrata su di lui, anche se non ha preparato ancora nulla.

Un compito da parte di Alfonso Signorini

In casetta è arrivata una comunicazione inaspettata. Una lettera è arrivata per i ragazzi che hanno poi visto un video in tv per capire meglio di cosa e di chi si trattasse esattamente. A scrivere ai ragazzi è stato Alfonso Signorini che dirigerà la Bohemé all’Arena di Verona che parla di ragazzi giovani, di amore. Il giornalista ha quindi messo alla prova i talenti: un taglio musicale su cui poter dare vita ad una loro creazione, sia per i ballerini che potranno creare la loro coreografia, che per i cantanti che potranno riarrangiare i brani o aggiungere le barre. Tra qualche giorno Alfonso Signorini andrà a trovare i ragazzi per poter vedere i risultati e chi vincerà avrà poi un premio.