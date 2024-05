Oggi a Uomini e Donne Ida Platano non si è presentata in studio. La dama è giunta a questa conclusione dopo quanto accaduto dopo la scorsa puntata. I due corteggiatori hanno avuto delle reazioni differenti, ma entrambe sono state abbastanza criticate. Vediamo cosa è accaduto.

Mario mortifica Ida, lei non si presenta a UeD

Nella puntata del 7 maggio di Uomini e Donne Maria De Filippi ha mostrato un filmato registrato al termine della scorsa puntata durante il quale si è vista la tronista andare in camerino da Mario Cusitore per cercare di chiarire, una volta per tutte, la faccenda delle segnalazioni. Il corteggiatore, però, è apparso molto ostile nei suoi riguardi, sta di fatto che si è rifiutato di richiamare la persona della segnalazione o di fornire il suo cognome.

Per tutto il tempo, Mario non ha fatto altro che addossare tutte le colpe su Ida, accusandola di non avergli creduto e di mancarle di rispetto proprio per questo. Come se non bastasse, poi, ha anche detto alla tronista di essersi innamorato della donna sbagliata e di aver cambiato idea su di lei. Queste parole hanno ferito molto la Platano, sta di fatto che è andata via in maniera piuttosto nervosa.

Successivamente, poi, Ida ha registrato uno sfogo, che poi è stato mandato in onda nella puntata di oggi di UeD per informare i due corteggiatori che la donna non si sarebbe presentata. Nello specifico, la protagonista ha detto di essere stanca, di essersi sentita messa alla gogna da Mario quando, in realtà, è lui che dovrebbe essere messo in discussione e non il contrario. Anche di Pierpaolo Siano è rimasta molto male poiché, durante la scorsa esterna, si è sentita trattata malissimo.

Sfuriata di Mario contro Tina, Pierpaolo braccato e Gemma furiosa

Una volta tornata la linea allo studio, poi, Maria ha detto che Ida fosse rimasta a Roma, ma avesse deciso di rimanere in camerino senza prendere parte alla puntata. Pierpaolo, così, ha detto di voler andare da lei per parlarle. La redazione del programma, però, lo ha braccato impedendogli di raggiungere Ida. Mario, invece, ha avuto una discussione molto accesa con Tina Cipollari. La donna ha continuato ad accusarlo per la segnalazione, ed ha adoperato dei toni e dei termini molto forti. Cusitore, ad un certo punto, ha sbottato contro la donna dicendole di darsi una calmata, altrimenti sarebbe diventato volgare. Anche lui si è alterato molto, sta di fatto che ci hanno pensato degli sguardi di Maria a placare la situazione.

Ida non vuole entrare in studio e Pierpaolo decide di raggiungerla! #UominieDonne pic.twitter.com/SXU5PpksC1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 7, 2024

Ad un certo punto del dibattito, poi, si è intromessa Gemma Galgani che, con la voce quasi rotta dal pianto, ha mortificato entrambi i corteggiatori accusandoli di aver trattato malissimo Ida, che adesso starà soffrendo molto. Pierpaolo l’ha umiliata mettendola in punizione nel corso della scorsa esterna, mentre Mario ha rigirato la frittata addossando alla donna le colpe di qualcosa che ha fatto lui. Entrambi, dunque, dovrebbero vergognarsi secondo la Galgani. Ad ogni modo, al termine di questa sfuriata, la De Filippi ha invitato entrambi i ragazzi a lasciare lo studio in quanto la loro presenza fosse inutile senza Ida.