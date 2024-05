All’Isola dei Famosi le tensioni non si appianano mai, se non in brevi momenti della giornata. In queste ore, a scuotere gli animi ci hanno pensato la contessa Alvina Verecondi Scortecci e Rosanna Lodi. Soprattutto quest’ultima ha dimostrato, sin dal primo momento, di avere un carattere piuttosto irruento e poco incline alla tolleranza. Anche per cose futili, infatti, talvolta si infervora ed è proprio ciò che è accaduto questa notte.

Rosanna Lodi in cerca di cibo, Alvina fa una battuta infelice

I naufraghi cercano di fare il loro all’Isola dei Famosi, per rendere l’esperienza un po’ più gradevole, specie dal punto di vista del cibo. Proprio per tale ragione, stanotte Rosanna Lodi ha avuto l’idea di andare alla ricerca di granchi. Dato che il pesce pescato, purtroppo, non è tantissimo, la donna ha deciso di puntare tutto sui granchi, dato che la scorsa notte nella capanna c’è stata una sorta di invasione.

Non riuscendo a trovarne sulla spiaggia, però, Rosanna ha ritenuto opportuno mettersi all’interno della capanna con la torcia accesa, aspettando che gli animaletti si palesassero. Nel momento in cui ha raggiunto la capanna, però, non è stata accolta di buon grado da Alvina. Quest’ultima, infatti, ha invitato la compagna d’avventura a non disturbare il suo sonno, e lo ha fatto con una battuta infelice, ovvero, le ha detto di non romperle i co**ioni.

"Non mi scassare la mi***ia"

Scontro tra la Lodi e la contessa all’Isola dei Famosi

Le parole adoperate da Alvina hanno turbato profondamente Rosanna che, infatti, senza battere ciglio, è uscita dalla capanna ed ha deciso di avvicinarsi al fuoco, nella speranza che i granchi fossero attratti da quella forma di luce. All’indomani, poi, la contessa è andata da Rosanna per chiarire, in quanto si è subito resa conto che la donna si fosse arrabbiata.

Rosanna, però, è rimasta sulle sue. La concorrente ha accusato la compagna d’avventura di essere stata assolutamente indelicata, in quanto ci sono modi e modi per dire certe cose. Al termine del confronto, poi, la Lodi ha effettuato anche un confessionale all’interno del quale ha ammesso che anche Alvina sia entrata nella sua lista nera dei concorrenti che mal sopporta in questo reality show.