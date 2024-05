Rosanna Lodi e Valentina Vezzali si sono cimentate in una prova, al termine della quale hanno ottenuto una ricompensa. Le due donne hanno scelto di favorire i loro compagni d’avventura, ma anche quest’atto di generosità è stato male interpretato da alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi, Ecco cosa è successo.

Ecco chi hanno scelto di premiare Rosanna e Valentina all’Isola dei Famosi

Una volta tornate tra tutti gli altri concorrenti, Rosanna e Valentina hanno informato i presenti della loro decisione, ovvero, rinunciare a mangiare la pizza per cederla agli altri naufraghi. Tutti sono rimasti assolutamente felici e gradi della scelta fatta dalle due concorrenti. Ad ogni modo, le due donne hanno dovuto scegliere sei concorrenti a cui far mangiare la pizza, in quanto le fette fossero solamente sei. E

bbene, entrambe si sono trovate d’accordo nel dire di voler premiare coloro che, durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi non hanno potuto godere della ricompensa, ovvero, Edoardo Stoppa, Artur Dainese e Aras Senol. Successivamente, poi, le protagoniste hanno scelto anche Alvina Verecondi Scortecci che, a causa della mancanza di tempo, non è riuscita a mangiare adeguatamente la sua porzione durante la prova ricompensa, e poi Matilde Brandi e Samuel Peron, che a loro avviso si danno molto da fare.

Greta Zuccarello non approva la scelta, Rosanna prende una decisione

La decisione presa dalle due donne ha generato non pochi malumori. Soprattutto Greta Zuccarello, infatti, non ha apprezzato la mossa delle due compagne d’avventure, specie per quanto riguarda la scelta dei concorrenti da premiare. A suo avviso, infatti, andava premiato anche Edoardo Franco che, durante la scorsa puntata, si è cimentato nella preparazione del piatto, ma poi ha rinunciato a mangiarlo per consentire agli altri concorrenti di farlo. Secondo Greta sarebbe stati più opportuno premiare lui.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La reazione della Zuccarello ha creato non pochi malumori, sta di fatto che Rosanna ha sbottato. La donna, infatti, ha accusato la sua compagna d’avventura di aver parlato in questo modo solamente perché ha rosicato. Questo, dunque, l’ha fatta riflettere sulla prossima persona da nominare, che non sarà Khady Gueye, ma proprio Greta. La modella, infatti, contrariamente a quanto si aspettasse, ha compreso la loro decisione non battendo ciglio.