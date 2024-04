Una puntata all’insegna dei chiarimenti, così ha annunciato Vladimir Luxuria in apertura della sesta serata dell’Isola dei Famosi, che si è rivelata in effetti ricca di colpi di scena. All’inizio come sempre, un breve riassunto di ciò che è accaduto in settimana ha condotto il pubblico direttamente nelle accese dinamiche in corso.

La conduttrice ha voluto mettere i puntini sulle “i” per quanto riguarda i diversi abbandoni dei naufraghi, mentre le prove hanno portato ad ottenere ricompense e a decretare il nuovo leader. Non è mancata, anche nella sesta puntata, un’eliminazione definitiva dal reality.

Isola dei Famosi, i chiarimenti sui casi

Gli argomenti più spinosi di questa edizione dell’Isola dei Famosi erano stati in alcuni casi messi da parte, per scelta della produzione. Questa volta però, Vladimir Luxuria ha voluto affrontarli uno per uno per rendere gli spettatori partecipi di ciò che davvero è accaduto. Facendo uno strappo alle regole, è stata data innanzitutto la possibilità a Pietro di spiegare ai compagni e al pubblico a casa il motivo del suo abbandono.

Condotto sulla spiaggia in diretta, il poeta ha espresso il suo malessere ribadendo che la sua avventura sia giunta al termine. Un atteggiamento che non ha trovato l’approvazione della maggioranza. In studio invece, il pescivendolo Peppe di Napoli è stato interrogato da Vladimir sulla stessa tematica. Anche lui ha confermato di aver sofferto troppo la nostalgia della famiglia, decidendo di lasciare la gara.

Uno dei casi più discussi però, era quello di Francesco Benigno, che una volta tornato in Italia aveva continuato a dichiarare attraverso i social ingiusta la sua espulsione. La produzione ha deciso così, di mandare in onda le immagini della lite con Artur, degenerata poi in comportamenti ritenuti non idonei a proseguire nell’avventura.

Isola dei Famosi, le Prove ricompensa

Tra le varie emozioni della serata, una delle più belle è stata quella legata ad una sorpresa riservata ad Edoardo Stoppa. La moglie Juliana Moreira è stata inviata in Honduras per metterlo alla prova con una durissima scelta: una grande quantità di riso per la settimana per lui e i naufraghi o il tempo trascorso con lei.

Dopo una forte indecisione, il naufrago è corso ad abbracciare per appena 30 secondi la moglie, senza perdere così alcun chicco di riso. Diversamente si è svolta una speciale gara culinaria che ha visto protagonisti Edoardo e Rosanna, incaricati di preparare una amatriciana.

Proprio come in un vero Masterchef, i piatti sono stati poi giudicati da Bastianich, che ha eletto come migliore quello dello chef, dando così l’opportunità a chi si era schierato con lui di gustare gli spaghetti. Una scena che ha fatto storcere il naso alla conduttrice, considerando che il primo della fila, Samuel Peron, si è attardato per prenderne il più possibile lasciando praticamente senza cibo alcuni dei naufraghi dopo di lui.

Isola dei Famosi, la Prova Leader

Per la prima volta nella storia dell’Isola dei Famosi, i naufraghi hanno scelto di destituire per votazione uno dei due leader che erano in carica la precedente settimana. Arthur infatti, è stato additato di aver rubato degli spray per le zanzare e non è stato ritenuto meritevole del ruolo. I concorrenti perciò, hanno lasciato come leader soltanto Aras.

Nella sesta puntata invece, è stata mandata in onda una prima parte della Prova leader registrata in precedenza. A doversi sfidare in serata sono i vincitori delle due squadre, Samuel Peron ed Edoardo Stoppa. In una versione inedita e più difficile della “centrifuga Maya”, è quest’ultimo ad avere la meglio e conquistare la collana.

Isola dei Famosi, chi è stato nominato nella sesta puntata

Come sempre in conclusione di serata c’è stato spazio per le nomination. Questa volta i naufraghi sono stati chiamati a fare ben due nomi e nessuno, per la prima volta quest’anno, è stato salvato dall’immunità. Sono finiti dunque al televoto Rosanna, Marina, Artur e Khady. Quest’ultima ha sollevato un caso su cui la produzione approfondirà, parlando di presunti insulti razzisti.

Isola dei Famosi, chi è stato eliminato

Anche la sesta puntata si è rivelata eliminatoria. I naufraghi in nomination hanno atteso il verdetto arrivato poi a metà serata. Tra Khady, Rosanna, Daniele, Joe e Sonny, a ricevere il maggiore gradimento per la salvezza è stato il giudice di Masterchef. Con una percentuale del 9% invece, ha dovuto salutare per sempre l’Honduras Sonny.