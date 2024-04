Ad Amici 23 è nata una popstar. Lei è Sarah Toscano e all’inizio del suo percorso all’interno del talent di Canale 5, forse non tutti si sarebbero aspettati dei miglioramenti così importanti. In effetti già al tempo, Sarah aveva un timbro invidiabile e tanta voglia di impegnarsi e migliorarsi. Miglioramento che ormai è sempre più evidente puntata dopo puntata. Sarah canta, balla, recita e trasmette emozioni. Arrivati a questo punto del programma, la giovanissima sta ricevendo complimenti da parte di tutti scalando classifiche, collezionando numeri e punti. Insomma, ha tutte le carte in regola per vincere Amici 23 e fare una carriera brillante, anche internazionale. Il papà di Sarah però si è detto un po’ preoccupato per sua figlia. Scopriamone il motivo.

Amici 23, il papà di Sarah Toscano dice la sua

Marco Toscano è il papà di Sarah. L’uomo ha rilasciato un’intervista per Di Più Tv. Qui ha parlato di sua figlia iniziando anche del rapporto che la ragazza ha instaurato con Holy Francisco durante il pomeridiano, almeno fino a poco prima che il collega venisse eliminato. Il padre della cantante è rimasto di sasso quando l’ha vista baciare il ragazzo. Però si è reso conto che Sarah era felice e innamorata e per questo ha tirato un sospiro di sollievo. Sua moglie, la mamma di Sarah, ha suggerito lui che sta crescendo e per il signor Marco è proprio così.

I genitori di Sarah Toscano hanno deciso di iscriverla a scuola visto e considerato che quest’anno lo ha trascorso in una scuola decisamente particolare. La cantante studia presso il Liceo Linguistico e dopo il diploma potrebbe anche iscriversi presso l’Università Bocconi di Milano per laurearsi poi in Economia e management aziendale. Ma Sarah è ancora ad Amici 23 ed è tutto da vedere…

Perché il papà di Sarah Toscano ha paura

Al settimanale, Marco Toscano ha rivelato di essere un po’ preoccupato per la figlia. Il motivo? Teme che quando Sarah uscirà dalla parentesi di Amici non riuscirà più a rientrare nel mondo reale. Non vorrebbe che il mondo dello spettacolo la condizionasse. A tal proposito, il padre della concorrente del talent ha rivelato che Sarah aveva cinque anni quando ha iniziato a studiare il pianoforte. In breve tempo, impegnandosi pochissimo, è arrivata a partecipare e vincere concorsi internazionali. Papà Marco ha spiegato che Sarah è fatta così e quando decide di dedicarsi a qualcosa, deve raggiungere l’obiettivo, il vertice. Però quando, al contrario, non ci riesce soffre davvero tanto. Cosa che è già successa quando la Toscano giocava a tennis e si è resa conto di non riuscire ad arrivare a dei livelli importanti. E’ dopo ciò che Sarah si è dedicata alla musica.

Il signor Marco ha spiegato che nonostante la passione, prima di Amici non c’è mai stato niente di serio se non delle gare di karaoke in cui vinceva sempre. Spesso capitava che qualcuno chiedesse alla figlia se era una professionista, vista la sua bravura. Il papà dell’allieva di Lorella Cuccarini ha poi deciso di far ascoltare la figlia da Andrea Dulio, un noto manager famoso a livello internazionale. Così Sarah è arrivata in studio di registrazione per incidere le sue prime canzoni. Poi è arrivato Amici 23 e adesso la bravura e la crescita della giovanissima, così come ha sottolineato suo padre, è davvero sotto gli occhi di tutti.