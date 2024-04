Sull’Isola dei Famosi, finalmente, si torna a respirare un po’ di serenità. Dopo la messa in onda della puntata di ieri, la quale è stata caratterizzata da tanti momenti di chiarimento e scontro, ma anche da diverse sorprese, i naufraghi si stanno godendo un po’ di tranquillità. Il clima disteso ha favorito una riconciliazione tra Khady Gueye e Greta Zuccarello, ma non solo. Ecco cosa è successo.

Alvina riceve una sorpresa da sua mamma all’Isola dei Famosi

Dopo la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, i concorrenti hanno fatto ritorno sulla loro isola deserta, tuttavia, a rendere il clima particolarmente frizzante e gioioso ci hanno pensato alcune ospiti speciali. Nello specifico, la contessa Alvina Verecondi Scortecci ha ricevuto la visita di sua mamma, la quale ha avuto la possibilità di rimanere sull’isola per un po’ di tempo.

La donna ha deciso di spiazzare sua figlia con un regalo speciale, ovvero, le ha portato un abito da sera per farla subito sentire un po’ più in ordine e attraente. Alvina subito lo ha indossato ed è apparsa sin dal primo momento estremamente felice e gioiosa di vedersi finalmente in ordine. Successivamente, poi, le due donne si sono ritagliate un momento per sé durante il quale hanno fatto un bagno al tramonto e si sono lasciate andare ad alcune confidenze.

Non sarà un aperitivo, ma almeno Alvina potrà sfilare in Playa con il suo meraviglioso abito da sera! 💅🏻#Isola pic.twitter.com/czR3PmAGfI — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 30, 2024

Edoardo Stoppa in estasi con Juliana, pace tra Khady e Greta

A ricevere una sorpresa speciale, però, è stato anche Edoardo Stoppa. Alla fine, infatti, gli autori hanno deciso di concedere a Juliana Moreira la possibilità di trascorrere del tempo insieme a lui, al di là della prova a cui si è dovuto sottoporre il concorrente. Edoardo è apparso felicissimo, sta di fatto che non è riuscito a togliere le mani dalla sua donna.

Il clima conviviale ha agevolato una riconciliazione inattesa, ovvero, quella tra Greta Zuccarello e Khady Gueye. Le due non vanno molto d’accordo, sta di fatto che si sono scontrate in diverse occasioni, specie a causa di alcuni comportamenti contro le regole messi in atto dalla modella. Le due ragazze, però, hanno deciso di sancire la pace, o almeno una tregua, sta di fatto che si sono abbracciate. Greta, però, ha ammesso che valuterà la situazione. Al prossimo errore di Khady, non sarà disposta a darle un’altra chance.