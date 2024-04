I colpi di scena all’Isola dei Famosi non mancano di certo. A destabilizzare gli equilibri, oltre la recente rivolta contro Artur Dainese, sono stati anche altri avvenimenti. Due concorrenti, infatti, sono stati puniti dalla produzione del programma, mentre altri hanno sollevato delle polemiche. Ecco cosa è successo.

Provvedimenti per due naufraghi all’Isola dei Famosi: cosa è successo

Nuove tensioni e provvedimenti all‘Isola dei Famosi. I naufraghi hanno scoperto che Artur Dainese ha occultato alcuni spray antizanzara all’interno del suo zaino. Il ragazzo, però, non è stato l’unico a rendersi protagonista di questo gesto. A quanto pare, anche Khady Gueye ha agito in modo analogo. Proprio per tale ragione, tra i concorrenti si è sollevato un certo malcontento, ma non è tutto. Anche gli autori del programma hanno deciso di prendere dei provvedimenti a causa di quanto accaduto.

Per questo, i naufraghi hanno ricevuto un nuovo comunicato, all’interno del quale sono stati fatti due annunci. Il primo risiede in un provvedimento preso contro Khady e Artur per il loro comportamento errato. I due ragazzi, infatti, per i prossimi giorni, avranno diritto alla metà della porzione di riso che gli spetta. Il secondo provvedimento, invece, ha annunciato la destituzione ufficiale di Artur nel ruolo di leader del gruppo. Il ragazzo, così, ha dovuto restituire la collana, lasciando che continuasse in questo incarico solo Aras Senol.

Gli sfoghi di Khady ed Artur e le provocazioni di Daniele

Khady e Artur non hanno preso affatto bene la decisione degli autori dell’Isola dei Famosi. Specie la modella ha ammesso di essere davvero stufa di finire sempre al centro di provvedimenti disciplinari, anche ora che crede di non aver commesso nulla di particolarmente grave. Inoltre, la giovane ha ammesso di credere che tutto sia stato opera di alcuni concorrenti, che starebbero facendo il possibile per attaccare alcuni compagni d’avventura e fare in modo che vengano eliminati.

Come se non bastasse, poi, a rendere il clima ancora più turbolento ci ha pensato Daniele Radini Tedeschi. Il concorrente ha finalmente fatto ritorno tra gli altri compagni d’avventura e, a quanto pare, è tornato sul piede di guerra, sta di fatto che si è lasciato andare a provocazioni contro gli altri concorrenti.