All’Isola dei Famosi le tensioni non mancano. A volte basta veramente poco per far nascere delle discussioni molto accese, che possono portare anche a prendere delle decisioni davvero drastiche. A scatenare il caos in queste ore è stato uno spray antizanzare. Ecco cosa è successo.

I concorrenti fanno una scoperta su Artur Dainese e scoppia il caos all’Isola dei Famosi

Continua l’esperienza dei naufraghi all’Isola dei Famosi e non mancano certamente le discussioni, per ragioni spesso piuttosto futili. In queste ore, infatti, i concorrenti si sono trovati a fare una scoperta che ha turbato non poco gli animi. Nello specifico, alcuni naufraghi si sono resi conto che dallo zaino di Artur Dainese sono spuntati dei flaconi di spray antizanzara.

Il protagonista ha pensato bene di custodire gelosamente questo oggetto, considerando che sull’isola le zanzare rappresentano davvero un problema enorme. Ad ogni modo, quando il resto del gruppo si è reso conto dell’accaduto, ha sbottato contro Artur. Greta Zuccarello ha registrato dei confessionali in cui ha accusato il compagno d’avventura di aver agito in maniera decisamente scorretta nei riguardi del gruppo. Anche Aras Senol è rimasto molto deluso.

Artur viene destituito dall’incarico di leader: lui si sfoga

Dopo aver palesato il loro dissenso e i vari malumori, poi, uno dei due leader, ovvero, Aras Senol, ha deciso di indire delle votazioni. Lo scopo era quello di capire chi tra i concorrenti votasse affinché Artur venisse destituito dal suo incarico di leader a causa del suo comportamento improprio. Ebbene, le votazioni si sono rivelate un plebiscito, sta di fatto che quasi tutti hanno votato per togliere la collana da leader a Dainese.

Quest’ultimo non ha potuto fare a meno di accettare la decisione dei suoi compagni d’avventura, tuttavia, non ha potuto fare a meno di sfogarsi. Nello specifico, infatti, ha ammesso che, secondo il suo punto di vista, gli altri si siano accaniti contro di lui ed abbiano usato la scusa dello spray antizanzare solo come un pretesto per vendicarsi e destituirlo dal suo incarico. Sarà davvero così?