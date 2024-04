L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi può definirsi come l’edizione con più ritiri e abbandoni improvvisi. In queste ore, infatti, anche un altro naufrago ha deciso di ritirarsi in maniera definitiva dal reality show. Nel frattempo, gli altri concorrenti sono stati messi alla prova. Ecco cosa è successo.

Chi ha lasciato l’Isola dei Famosi: annuncio e televoto annullato

Il concorrente che ha deciso di lasciare anticipatamente l’Isola dei Famosi è Pietro Fanelli. Il ragazzo non è riuscito ad integrarsi con il resto del gruppo, tuttavia, di recete aveva vissuto una splendida esperienza su di un’isola deserta in totale solitaria che sembrava averlo rigenerato. Al suo rientro tra gli altri concorrenti, però, sono subito sorte le prime discussioni che hanno reso gli animi inquieti.

Ad ogni modo, dopo questi continui battibecchi, Pietro ha deciso di ritirarsi volontariamente dal programma. Al momento non si sa con esattezza quali siano i motivi. Non sembra che il ragazzo abbia avuto dei problemi di salute particolari, anche perché gli autori non lo hanno specificato nel momento in cui hanno diramato questo annuncio. Pietro sarà andato via per le discussioni? Ne sapremo sicuramente di più nel corso della prossima puntata dell’Isola dei Famosi prevista per lunedì 29 aprile. Per il momento, il televoto è stato annullato, chi aveva votato è stato rimborsato e, in queste, ore, è stato aperto un nuovo televoto con i restanti cinque naufraghi in nomination, salvo nessun altro abbandono inaspettato.

Pietro Fanelli ha deciso di ritirasi e saluta per l'ultima volta i suoi compagni! #Isola pic.twitter.com/Vf0wfWt9VU — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2024

Per i naufraghi dell’Isola c’è una nuova missione

Intanto, su Playa Espinada i concorrenti dell’Isola dei Famosi rimasti in gara sono stati spiazzati dall’arrivo di un nuovo comunicato. Lo Spirito dell’Isola, infatti, ha deciso di metterli alla prova facendoli cimentare in una missione. I protagonisti si sono dovuti recare su di un’altra spiaggia nella quale si sono messi alla ricerca di un bottino molto importante e utile per la loro sopravvivenza sull’isola.

Grazie alla vista da lince di Alvina Verecondi Scortecci, i concorrenti sono riusciti a reperire tutto, ovvero: pinne, occhiali e boccaglio, utilissimi per la pesca. Inoltre, su tale isola i naufraghi hanno trovato anche diversi cactus, che sono una risorsa molto importante. Tutti i protagonisti, dunque, hanno festeggiato e sono tornati trionfanti sulla loro playa dove proseguiranno la loro esperienza.