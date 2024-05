L’Isola dei Famosi è, sicuramente, tra i reality show più complicati che esistono, forse il più difficile, a causa delle situazioni in cui vessano i concorrenti. Proprio per tale ragione, si è spinti a credere che, prendere parte ad un programma del genere, porti un tornaconto economico decisamente consistente. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni rilasciate da Fabrizio Corona, pare che le cose non stiano esattamente in questo modo, almeno per quanto riguarda l’edizione di quest’anno. Vediamo cosa è emerso.

I cachet di quest’anno dell’Isola dei Famosi: le confessioni di Fabrizio Corona

In tanti saranno curiosi di sapere quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Ebbene, a quanto pare, almeno per quanto riguarda l’edizione di quest’anno, i compensi sarebbero davvero ai minimi storici. Fabrizio Corona, nel corso di un’intervista rilasciata per il podcast Mondocash, ha fatto delle confessioni davvero interessanti a riguardo.

L’ex re dei paparazzi ha spiegato che l’unico concorrente che percepirebbe un compenso più elevato sia Joe Bastianich. In merito a tutti gli altri, invece, i loro cachet sarebbero di circa 500 euro a settimana. Solo qualcuno sarebbe riuscito a stipulare contratti dalla cifra leggermente più alta.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il crollo dei cachet dell’Isola è sintomo di un crollo più ampio?

Vero è che i concorrenti di quest’anno dell’Isola dei Famosi non sono chissà quanto popolari, eccetto qualcuno, tuttavia, un compenso così basso non si era mai visto nella storia dei reality show. Lo stesso Corona, ad esempio, ha dichiarato che, anni fa, quando partecipò a La Fattoria, percepì un compenso di 200 mila euro per restare nel programma per soli 14 giorni, durante i quali era in possesso anche di un cellulare. Secondo l’ex re dei paparazzi, però, ad oggi questi compensi sarebbero solo un lontano ricordo.

Forse è proprio questo il motivo per il quale quest’anno stiamo assistendo al maggior numero di ritiri possibile. Se i compensi sono così bassi, effettivamente, il gioco potrebbe non valerne la candela. Ad ogni modo, il crollo di budget potrebbe rappresentare il sintomo di un crollo generale che, purtroppo, si è verificato quest’anno all’interno del programma incentrato sulla sopravvivenza e che, di conseguenza, sta causando anche la chiusura anticipata dello show e possibili decisioni estreme.