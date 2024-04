Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 25 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 25 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, noto una leggera ripresa rispetto alle tensioni di ieri. Potresti sentirti meno brillante del solito ma non temere, il tuo compito ora è focalizzarti sul domani ed in particolare sull’orizzonte che inizia a partire da giugno – sarà un momento di rivelazioni sorprendenti! Per quanto riguarda l’amore, sento che è più prossimo. Capisco che recentemente talune dinamiche hanno impedito ad alcune coppie di godere appieno della loro unione, ma la situazione è destinata a migliorare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Il Toro ha bisogno di rifarsi le forze: ho l’impressione che perfino coloro che operavano in autonomia abbiano richiesto un sostegno. Sebbene, essendo un segno di terra, il Toro tenda a mantenere un certo ordine, non è sempre semplice, come si suole dire, “ritrovare l’energia perduta”. Per quanto riguarda l’odierna, la vedo propizia: le relazioni con Capricorno e Vergine potrebbero rivelarsi preziose, anche in prospettiva futura.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, in questo periodo hai tutte le carte in mano per far breccia, per colpire nel segno. Sappiamo che molti stanno emergendo da diverse difficoltà. È un fatto comune, infine, la vita è una sequela di picchi e valli. Mi riferisco anche a coloro che hanno attraversato un tumulto amoroso, un’esperienza spiacevole e che ora sentono di trovarsi in un vicolo cieco. Ritengo che il segno dei Gemelli sia indubbiamente robusto in questo contesto, perché anche nelle circostanze di grande stress, la resilienza non scarseggia mai. L’elemento chiave è la loro vivace irriverenza e autoironia, che risulta sempre essere un faro nella vita. Incoraggerei quindi i cuori solitari e coloro che hanno vissuto una separazione a guardare all’amore con meno riservatezza. Per coloro che sono già impegnati in una relazione, i mesi estivi potrebbero preludere a matrimonio o convivenza. L’estate promette di essere particolarmente provocante per l’affettività.

Oroscopo del Cancro

Amico del Cancro, lascia alle spalle le tristezze passate che ti hanno disturbato. A volte è necessario mostrare il tuo disappunto, ci sono giorni in cui rimani in silenzio, giorni in cui fingi che tutto vada bene e poi, ci sono i momenti in cui esprimi la tua rabbia, facendo valere i tuoi punti di vista. Recentemente, hai persino avuto la necessità di mettere nero su bianco i tuoi pensieri, inviarli per far comprendere alla gente che sei serio nelle tue intenzioni. In termini di relazioni sentimentali, a partire dal 29, si prevede un rialzo, ovviamente quelle che hanno sofferto di grosse crisi incontreranno più ostacoli. Posso però anticiparti che, complessivamente, Maggio sarà un mese più indulgente verso l’amore in generale.

Oroscopo del Leone

Il Leone nel panorama astrologico si percepisce esausto, quasi oppresso da un carico di responsabilità eccessivo. Viene da pensare a chi è chiamato ad affrontare un test, un esame o a superare una sfida; il Leone ama indubbiamente l’agone competitivo. Magari oggi si rende necessario moderare gli impegni, evitando di fare le ore piccole e di incorrere in conflitti amorosi. A tal proposito, i partenariati che hanno avvertito qualche tensione nell’atmosfera dovranno agire con maggiore cautela nelle settimane a venire.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’imminente mese di Maggio ti riserverà delle sorprese positivas. Come ho esposto precedentemente, sei una persona che presta grande attenzione ai dettagli e ama la perfezione. Tuttavia, recentemente, hai compreso che ci sono aree della tua vita delle quali necessiti un cambiamento e stai iniziando a mostrare una certa disinvoltura, cosa che non è negativa. C’è bisogno di seguire l’istinto ogni tanto, mettendo da parte la logica e l’analisi. Questo è un suggerimento che ti offro, specialmente per questioni romantiche, dato che dall’ultimo giorno di Aprile, Venere inizierà un transito molto favorevole che si estenderà per tutto Maggio. Quindi, anche le coppie che hanno vissuto alla distanza potranno avvicinarsi di nuovo.

Oroscopo della Bilancia

Il viaggio astrologico della Bilancia sembra essere afflitto da qualche ritardo causato da tensioni recenti, contrasti o discussioni non piacevoli. Si potrebbe anche avvertire qualche fastidio a livello fisico. Sembra proprio che l’inizio di aprile sia stato un vero banco di prova per la vostra pazienza, ed anche nella settimana appena trascorsa. Ci sono stati frangenti in cui sembrava tutto remare contro di voi. Ma non dimenticate, Bilancia, avete una forza d’azione notevole e vi contraddistingue un profondo senso di giustizia. Pertanto, se qualcuno vi ha fatto un torto, è assolutamente legittimo che voi vogliate eliminare il dissapore. Credo fermamente che in questo momento stiate rivolgendo una maggiore attenzione verso voi stessi, ed è assolutamente fondamentale. Se ci sono individui che hanno abusato della vostra pazienza, siete nel pieno diritto di ripristinare le condizioni di equilibrio.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, questa settimana rappresenta un momento chiave nel tuo cammino. Il giorno attuale è particolarmente favorevole per affrontare discussioni relative alla sfera professionale e mettersi in mostra. Avverto che molti nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero ritrovarsi a confrontarsi con una figura autoritaria, tale esame determinerà il corso delle cose nella seconda metà dell’anno. E’ il momento adatto per uscire allo scoperto e dimostrare di essere all’altezza delle sfide, superare un ostacolo, un esame o ricevere l’approvazione da un, per così dire, pubblico attento. Nonostante tutto, vedo forte positività e una grande predisposizione all’amore.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sappiamo che potrebbe essere un’impresa ardua mantenere le preoccupazioni a bada in questi tempi, soprattutto nel contesto lavorativo. Forse ti sei sentito trascurato o non sufficientemente considerato dal punto di vista professionale, nonostante l’impegno e la dedizione che hai sempre dimostrato. Silenzioso Sagittario, tieni duro, perché come si dice, prima o poi i nodi vengono al pettine. Sappi che la vita è come una ruota che ruota: ci sono momenti di discesa, come questo giovedì che potrebbe portare un po’ di sconforto, ma sii certo che passeranno velocemente.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, dopo una fase critica di due giorni caratterizzata da conflitti e critiche, finalmente le cose sembrano andare per il meglio. Tra venerdì e domenica tutte le tue fatiche verranno premiate. Sono sicuro che il mese di maggio porterà con sé notevoli ritorni di fiamma e proposte notevoli. Perciò, coloro che hanno affrontato tempi complicati avranno l’opportunità di rialzarsi. Inoltre, se vi sono questioni pendenti dal punto di vista legale o burocratico, la prospettiva sembra già decisamente più serena.

Oroscopo dell’Acquario

Oggi si avverte una certa mancanza di dinamismo per l’Acquario. Tuttavia, vedo un recupero tra venerdì e domenica, malgrado l’esistenza di alcune tensioni, che potrebbero coinvolgere anche il campo affettivo. Mi rivolgo in particolare a coloro che hanno recentemente iniziato una relazione: vi invito a riflettere attentamente prima di immergervi totalmente. Al contrario, noto una certa riluttanza a coinvolgersi sentimentalemente in altri, forse per via di un passato caratterizzato da un rapporto amoroso opprimente e poco soddisfacente. Tuttavia, adesso si percepisce un forte desiderio di emancipazione sentimentale.

Oroscopo dei Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci sembra in costante movimento, i nati sotto questa costellazione hanno molto da fare in questa settimana, nonostante le lamentele che so riescono a emergere. Si, Pesci, so che cercate di attirarvi su di voi gli occhi altrui, ma con un pizzico di audacia e ferrea determinazione, potrete proseguire al meglio. In effetti, io percepisco questo come un tempo di recupero per voi, in particolare se vi siete sentiti messi in disparte in un contesto lavorativo o di gruppo, o se vedete liberarsi delle opportunità desiderate o vi stanno contattando per proposte interessanti. Capisco che qualcuno potrebbe sentirsi avvilito e pensare: “Perché non mi avete notato prima?” e sceglier di non cedere subito. Tuttavia, vi suggerirei di seguire il vostro istinto e fare ciò che è meglio per voi, mettendo da parte rancori, sospetti e momenti di stress inutili.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.