I neo arrivati all’Isola dei Famosi, Sonny Olumati e Rosanna Lodi, grazie alla complicità di Edoardo Stoppa, sono riusciti a costruire la zattera in grado di trasportare loro e la ricompensa sull’isola dove sono relegati tutti i concorrenti. I naufraghi, però, se da un lato sono stati molto contenti di vedere Edoardo, lo sono stati meno di fare la conoscenza dei due nuovi arrivati. Ecco cosa è successo.

Lo sbarco sull’isola di Sonny, Rosanna ed Edoardo Stoppa

Sonny Olumati e Rosanna Lodi sono entrati a tutti gli effetti a far parte del cast dell’Isola dei Famosi e, in queste ore, hanno raggiunto gli altri compagni d’avventura. La costruzione della zattera è stata piuttosto faticosa, tuttavia, alla fine, grazie soprattutto ad Edoardo, i nuovi arrivati sono riusciti nel loro intento ed hanno raggiunto gli altri.

Il loro arrivo è stato accolto di buon grado, almeno in un primo momento. Sono bastati pochi minuti insieme, però, a far nascere i primi malumori nel gruppo già formato. In particolar modo, pare che l’esuberanza di Rosanna abbia creato dei fastidi in alcuni concorrenti, come ad esempio Joe Bastianich, Matilde Brandi e Greta Zuccarello.

Le prime critiche verso i due nuovi arrivati

Poco dopo aver fatto la conoscenza delle new entry, infatti, alcuni naufraghi si sono sfogati con gli autori durante dei confessionali ed hanno ammesso di non gradire molto i modi di fare esasperati di Sonny e, soprattutto Rosanna. Greta ha detto che i due abbiano fin troppe energie e dei toni di voce troppo squillanti, al punto da colpire le orecchie di tutti, specie di Joe.

Matilde, invece, ha detto che, dopo diversi giorni in cui i concorrenti stanno vivendo in sofferenza sull’isola, vedere arrivare questi due protagonisti così esuberanti dia un certo fastidio. La ballerina, però, ha riconosciuto che i due abbiano due bei caratteri peperini, che potrebbero dare luogo a svariate dinamiche all’interno del reality show. Non resta che attendere per vedere se questa cosa darà luogo a discussioni molto presto.