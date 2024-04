Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 23 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 23 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, in questo periodo l’astrologia ci mostra un quadro un po’ faticoso. La Luna è in opposizione e sappiamo che per sconfiggere un Ariete ci vuole molto, quindi presumo possano sorgere alcuni piccoli dubbi o fastidi. Ma ricordati, andrà tutto per il meglio. Il mio consiglio per te è di ritrovare un po’ di pace. Lo stress accumulato ultimamente e alcune risposte incomplete potrebbero aver causato certi disagi anche a livello fisico.

Oroscopo del Toro

Il consiglio per il Toro sarebbe di dare priorità alle prime ore del giorno. Senza dubbio, ci sono stati numerosi stress. Voglio sottolinearlo fin da ora, il 7 maggio ci sarà un notevole allineamento di pianeti nel tuo segno, quindi è ovvio che il mese di maggio in generale segnerà un momento di svolta nelle decisioni importanti che riguardano la sfera affettiva e lavorativa. Sicuramente stiamo parlando di un periodo che ti porterà a rispolverare le tue potenzialità.

Oroscopo dei Gemelli

La vitalità non manca certo ai Gemelli, c’è una forte aspirazione di sfruttare al massimo il futuro. In qualità di astrologo, osservo non solo la posizione attuale delle stelle ma anche quella futura, pertanto posso anticipare che i successivi due mesi potrebbero rappresentare un punto di riferimento, in particolare per coloro che stanno sperimentando la solitudine o per chi, con un senso di disagio, ha messo fine a una relazione e sta cercando qualcosa di nuovo. E’ infatti un periodo ricco di soluzioni e prospettive allettanti. Bisogna fare attenzione solo alle questioni legali, che richiedono una gestione molto accurata.

Oroscopo del Cancro

Martedì non sarà il miglior giorno per i nativi del segno Cancro. Una notevole agitazione sembra emergere, non necessariamente a causa di problemi affettivi o circostanze sfavorevoli, ma piuttosto per potenziali conflitti professionali. Il mio consiglio principale è di cercare di evitare ulteriori attriti. Come avevo precedentemente previsto, l’inizio del mese potrebbe presentare difficoltà nella gestione di varie questioni personali e affari. Ora, è essenziale adottare un approccio più calmo e riflessivo. Non dimentichiamoci, nonostante sia presente una certa tensione, ci stiamo avvicinando a un periodo significativo.

Oroscopo del Leone

Leone, al risveglio sarai chiamato a prendere delle decisioni. La frazione più positiva della tua giornata sarà senz’altro la mattinata, mentre il pomeriggio potrebbe essere un tantino sotto le aspettative. Potrebbe esserci spazio per qualche ripensamento. Vorrei evitare che tu ti lasci trasportare eccessivamente, specie in campo amoroso, se ad esempio stai vivendo due relazioni parallele o in presenza di un qualsiasi genere di confronto. Con molta probabilità a maggio ti sarà difficile mantenere il silenzio. Per quest’oggi, ti suggerisco di rimanere tranquillo e non cercare di sobillare gli animi.

Oroscopo della Vergine

Sei Vergine e Marte e Saturno lavorano contro di te, ponendo dei limiti. Magari c’è gente che non ti ha dato ascolto o si sono dimostrati sordi ai tuoi sforzi, e tu hai messo un punto, hai detto ‘abbastanza’. Questo è qualcosa di cui ho parlato nel mio libro che parla del 2024. Alcuni di voi potrebbero aver cambiato lavoro o situazione sociale. Ci potrebbero essere anche quelli che hanno deciso di non sentire più lamenti altrui, desiderosi di trovare la propria pace. Per un segno come la Vergine, abituato a trovare soluzioni, queste reazioni possono sembrare strane, ma segnalano un distacco da ciò che causa malessere. Sono in vista nuove prospettive, ad ogni modo. Maggio si preannuncia come un mese di risposte importanti.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia sta attraversando una fase di irritabilità e mancanza di pazienza, pertanto potrebbe essere opportuno evitare contatti con individui che causano discussioni inutili e generano sensi di colpa. È importante che ti senti più indipendente e fiducioso, proprio come si sta verificando negli altri segni astrali. Durante la prima metà di aprile, mi sembra che tu possa aver affrontato alcuni problemi o comunque aver vissuto dei battibecchi, pure per ragioni di poco conto. È essenziale recuperare la tua energia fisica.

Oroscopo dello Scorpione

Oggi, lo scorpione vede la luna brillare nel proprio segno, tuttavia, l’antagonismo di Giove indica l’inevitabilità di una sfida che potrebbe provocare ansietà o forse ci si trova sospesi nell’attesa di rsiposte che stanno causando tensione. Normalmente, lo scorpione è noto per la sua riservatezza, raramente si apre riguardo alle proprie difficoltà. Ma visto il periodo un po’ caotico o, meglio, stressante, la presenza di un individuo fidato con cui alleggerirsi del proprio fardello e confrontarsi potrebbe essere un grande sollievo.

Oroscopo del Sagittario

Come il grande Paolo Fox, direi che per il Sagittario emergono risoluzioni sul fronte professionale. Marte, tuttavia, è dissonante creando un po’ di tensione, quasi come se ti confrontassi con personalità inusuali o un’agitazione interna che ti impedisce di raggiungere la tranquillità. Tuttavia, gli astri sostengono i rapporti amorosi già in atto.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, in questa fase celeste, maggio si prospetta come un periodo fertile per prendere decisioni importanti e per riscuotere successi. Non lasciarti distrarre da individui che, spinti da invidia, tentano di ostacolarti in modo sleale, poiché non hanno il coraggio di confrontarsi apertamente con te. A un livello più concreto, stai forse attendendo delle risposte, magari legate a problematiche domestiche o questioni burocratiche. Ma sappi che i pianeti stanno tornando a lavorare a tuo favore: il sole è di nuovo ben disposto e la luna, a partire da questa sera, sarà in una posizione vantaggiosa. Le stelle sono con te, Capricorno.

Oroscopo dell’Acquario

Parlando d’amore, voglio ricordare all’Acquario l’importanza di preservare la propria intimità. È un messaggio che ripeto spesso, ma che oggi risuona particolarmente per coloro che si sentono soli. Potrebbe manifestarsi un’intensa passione o, al contrario, un’illusione travolgente. Il mese di maggio porterà in evidenza eventuali squilibri o lacune nei rapporti. Se la relazione insostenibile opprime, emerge il desiderio di liberarsi da un fardello. Riguardo al mondo lavorativo, il mese di maggio porterà delle sfide, a cui dedicherò un discorso specifico.

Oroscopo dei Pesci

Per il segno dei Pesci, questo scenario astronomico riveste una grande importanza: Sole, Marte e Saturno sono attivi nel vostro segno, fornendo una grande dose di energia e determinazione. A coloro che vivono in maniera costantemente conflittuale, che si percepiscono sempre come vittime delle circostanze, consiglierei di rivoluzionare questo atteggiamento. Soprattutto in questo periodo, lasciarsi sfuggire un’opportunità sarebbe un vero e proprio spreco. In ambito sentimentale, per i solitari, consiglio di osservare con attenzione l’ambiente circostante. Inoltre, a Maggio vedrete Venere molto bella nel vostro cielo. Pertanto, chi si impegnerà realmente potrà aspettarsi emozioni intense e confronti ricchi di successo. Non escludo che possa presentarsi a breve l’opportunità di concludere un’importante questione lavorativa. Perciò, procediamo con ottimismo assoluto. Cerchiamo al contempo di evitare i periodi di malinconia che, lo sappiamo, affliggono periodicamente questo segno. Chi in passato non vi ha dato il giusto valore, vi guarderà con nuovi occhi. Poiché siete persone che non si arrendono mai.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.