La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Marcello Messina, Diego Tavani e la nuova corteggiatrice Jessica. La dama è uscita con entrambi gli uomini e, in men che non si dica, in studio è scoppiato il caos. In seguito, poi, si è parlato anche di altro. Ecco cosa è successo.

Marcello Messina perde le staffe a Uomini e Donne

Nella puntata del 22 aprile di Uomini e Donne Marcello, Diego e Jessica si sono seduti al centro studio per raccontare quanto accaduto negli ultimi giorni. Jessica ha spiegato di essere uscita con entrambi e di essersi trovata molto bene, anche se in modi differenti. Con Tavani si è trovata benissimo in quanto tra i due si è creato subito un certo feeling e una bella complicità. Tutti e due hanno raccontato di essersi divertiti da matti.

Con Messina, invece, le cose sono state un po’ diverse. Anche con lui la dama si è trovata molto bene, tuttavia, reputa il cavaliere un po’ troppo serio e forzato. Per tutta l’uscita, infatti, lui è come se avesse voluto rimarcare un approccio fisico per dimostrare a se stesso di non essere un uomo freddo, cosa di cui è stato accusato in passato. Marcello è rimasto molto male di questa descrizione, sta di fatto che durante il ballo è stato molto freddo, al punto da spazientire la donna, che si è andata subito a sedere.

Dopo il ballo, poi, la discussione è proseguita e Jessica ha ammesso di non aver apprezzato il comportamento di Marcello. Durante la discussione, poi, la donna ha tirato in ballo alcune cose che non le piacciono del cavaliere, come il fatto che lo reputa un po’ troppo egoriferito, cosa che gli ha detto anche durante alcune telefonate. Lui, per contro, è sembrato cadere un po’ dal pero, cosa che ha lasciato spiazzati tutti. Nel dibattito, poi, è intervenuta anche Jasna Amodei, la quale si è schierata dalla parte di Jessica dicendo di aver percepito anche lei le sue stesse sensazioni. Marcello ha perso le staffe in pochissimo tempo ed ha sbottato contro la ex dicendole di essere il nulla. Gianni Sperti lo ha accusato di aver mancato di rispetto a Jasna in quanto donna. Queste parole hanno reso furioso Marcello che, successivamente, ha lasciato lo studio.

Cosa ne pensate delle parole di Jasna? #UominieDonne pic.twitter.com/M9tXExE9DZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 22, 2024

Mario spiazza Ida, ma nessuno gli crede e lei sbotta

Maria De Filippi, poi, per stemperare un po’ la tensione ha deciso di cambiare argomento, ma il clima è rimasto sempre teso. Al centro dell’attenzione ci sono stati Ida Platano e Mario Cusitore. Il corteggiatore ha deciso di fare una sorpresa in esterna alla tronista, ovvero, le ha scritto una dedica, regalato una sua maglia, fatto ascoltare una canzone di Tiziano Ferro e fatto comparire una scritta luminosa che recitava: “Te lo dimostrerò“. Il tutto, però, è risultato un po’ troppo plateale. Soprattutto Tina Cipollari ha attaccato il ragazzo dicendogli di aver imitato altre esterne e di aver premeditato tutto come sempre.

Ida non si è sentita di dissentire troppo dal parere dell’opinionista. Anche lei ha percepito un po’ di forzature e, inoltre, ha anche ammesso che lui non le è arrivato. Il pensiero della donna, chiaramente, ha turbato Mario, che l’ha accusata di rovinare qualunque cosa che lui fa per lei. Poi è stata la volta di Pierpaolo Siano. anche lui ha deciso di farle una sorpresa, l’ha bendata e l’ha portata in un campo di tulipani. In studio, però, la donna ha manifestato dei dubbi anche su Pierpaolo. Poi è seguita una lite tra i due cavalieri, dove Mario ha sbottato furioso contro il rivale dicendogli di essere uno “scemo” e di non avere gli attributi. Alla fine Ida ha ammesso che vuole uscire dal programma super innamorata, se questo non accadrà, un uscirà con nessuno.

Le sensazioni di Ida nei confronti di Mario… #UominieDonne pic.twitter.com/0cnk1GYq23 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 22, 2024