Inizia una nuova settimana all’Isola dei Famosi e con essa nascono anche delle nuove tensioni. Il ruolo da leader di Samuel Peron sta generando non poche polemiche, specie per la rigidità del protagonista nel gestire il suo incarico. A restare negativamente colpita dal suo atteggiamento è stata Khady Gueye, la quale ha avuto una pesante discussione con il ballerino. Ecco cosa è successo.

La dura lite tra Khady e Samuel all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi, si sa, l’argomento che genera maggiori discussioni è, come sempre, il cibo. La scarsità di risorse a disposizione e il modo in cui esse vengono procurate e gestire crea sempre dei malumori. In queste giorni, Khady ha confessato di aver infranto il regolamento insieme a Pietro Fanelli. questo li ha esposti ad una punizione molto severa, ovvero, avere una razione di riso dimezzata, da 40 a 20 grammi al giorno. Al leader Samuel Peron è affidato il compito di controllare che questa punizione venga rispettata.

Questo, di conseguenza, ha generato dei malumori. Resasi conto che fosse avanzato del riso, infatti, Khady ha detto che le spettasse una seconda porzione, anche se è in punizione. Samuel le ha fatto notare che, purtroppo, non fosse così. Il riso avanzato l’avrebbero dovuto dividere gli altri naufraghi, e non quelli in punizione. La Gueye, allora, si è appigliata al fatto che, se gli altri mangiano tre porzioni, lei e Pietro avrebbero almeno potuto averne due.

L’intervento degli altri naufraghi, Edoardo Stoppa commosso

I toni si sono accesi e inalberati in men che non si dica, sta di fatto che Khady ha dato a Samuel del cattivo, che si mette come una sentinella a vietare che delle persone mangino. La modella è scoppiata in lacrime, presa dalla tensione e, naturalmente, dalla fame e la stanchezza. Notando gli animi piuttosto concitati, Artur Dainese è intervenuto ed ha chiesto ad entrambi i naufraghi di darsi una calmata e di ripristinare un certo equilibrio. Cosa piuttosto difficile.

Intanto, prosegue anche l’avventura di Edoardo Stoppa e le due new entry Sonny Olumati e Rosanna Lodi. I tre saranno riusciti a costruire l’imbarcazione che gli servirà per poter raggiungere gli altri concorrenti su Playa Espinada? In attesa di scoprirlo, però, è accaduta una bellissima cosa per loro. Edoardo, infatti, è riuscito per la seconda volta da quando è sull’Isola dei Famosi ad accendere il fuoco. I due compagni d’avventura sono stati felicissimi, in quanto hanno potuto finalmente mangiare. Edoardo si è commosso, dicendo che resistere altri giorni senza mangiare sarebbe stato troppo provante per lui in quanto sente di essere un po’ al limite.