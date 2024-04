Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 21 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 21 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la luna contraria potrebbe comportare qualche disagio. Attenzione richiesta! Avete sperimentato alcuni staes in passato, che a mio avviso, derivano prevalentemente da un eccesso di stress. Talvolta, quando siamo sommersi da impegni e compiti, e considerando l’extra transito di pianeti nel segno dell’Ariete, possiamo sentirci costantemente pressati. Alla lunga, questo non favorisce il benessere fisico e uno stress eccessivo può comportare disturbi. Un promemoria: questo è un periodo favorevole per le ricerche, incluso l’amore. Quel progetto estivo che avevate in mente, non subirà rinvii.

Oroscopo del Toro

Il Toro è incoraggiato a dissociarsi da individui che emanano un’energia negativa, senza tentare il recupero di un passato irrevocabilmente perduto. Tale passato tuttavia ha avuto un ruolo cruciale perché ha svelato le imperfezioni della situazione. Comprendo che può essere difficile confrontarsi con queste realtà, riconoscere che alcune circostanze non sono efficaci e osservare la realtà con occhi nuovi. In quest’arco temporale, se poni fine a un progetto o un piano, non cercherai immediatamente di rimetterlo in piedi. Perciò, ritengo che molti, entro l’estate, saranno costretti a prendere decisioni cruciali, anche se al momento potrebbero non essere disponibili conferme definitive.

Oroscopo dei Gemelli

Domenica si prospetta un giorno alquanto interessante per i Gemelli. Gli astri suggeriscono che potrebbe essere il momento di approfondire i discorsi legati all’amore. Venere, non immediatamente, ma tra qualche settimana, sarà proprio in congiunzione con il vostro segno zodiacale, un aspetto molto stimolante. I Gemelli hanno un atteggiamento tipico: tendono a superare velocemente gli ostacoli, si tratta di un segno zodiacale che evita di soffrire. E allora, anche di fronte a delle difficoltà sentimentali, a delle problematiche di coppia, a poco a poco tende a guardare avanti con lungimiranza e creatività. In sostanza, non si trascina per anni e anni a lamentarsi. È un messaggio molto diretto: chi ha vissuto una separazione deve adesso aprire la porta a nuove decisioni. È come se si aprisse un nuovo capitolo di vita.

Oroscopo del Cancro

Per il segno del Cancro, si prospetta un periodo stimolante che si estenderà fino al 2025. Ora, è evidente che ci saranno alternanze di momenti positivi e negativi, soprattutto valutando come è iniziato Aprile, che non ha portato beneficio come previsto. C’è chi ha dovuto confrontarsi con una collega o un collega nel contesto lavorativo quando non era necessario o desiderato, e chi ha dovuto assumere una posizione decisa. Quindi, se ci sono situazioni da risolvere, la fine del mese sarà il momento propizio. Domani, le stelle consigliano di prestare attenzione nei rapporti interpersonali.

Oroscopo del Leone

Leone, il tuo oroscopo risalta l’importanza delle emozioni vittoriose. I pianeti Venere e Mercurio sono attivi per te, permettendo una grande energia nel tuo quadro sociale e relazionale – questa può essere rivolta ai tuoi amici, ai tuoi incontri casuali e, se sei una figura pubblica, anche ai tuoi fan. E anche se non sei sotto i riflettori, sembrerà come se un gruppo di tifosi fosse con te, avendo a cuore le tue vittorie. Longevità e successo potrebbero derivare dal tuo fascino innegabile e dalla tua recente decisione di rimetterti in gioco. Tuttavia, c’è un ulteriore fattore che può influenzare queste dinamiche – il ciclo stagionale, la Primavera e l’Estate sono periodi cruciali per il tuo segno zodiacale. Come Leone, tendi a fuggire dall’ombra e a cercare il sole, la tua naturale propensione alla luce. Questi elementi richiederanno sicuramente una riflessione profonda sugli aspetti sentimentali della tua vita.

Oroscopo della Vergine

Cari amici della Vergine, questo segno è noto per l’indubitabile senso del dovere per cui spesso si ritrova a meditare nottetempo sul da farsi il giorno seguente. Nonostante ciò, saranno introdotte novità interessanti e stimolanti. È nel DNA della Vergine cercare sicurezza e stabilità, soprattutto dal punto di vista economico. Dopo questo aspetto, può tranquillamente aprirsi alla sfera sentimentale, in cui dal 29 Venere promette di rischiarare il percorso con intense emozioni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, le vostre preoccupazioni e le tensioni degli inizi del mese hanno in gran parte lasciato spazio alla voglia di rinascere e sentirsi bene. Nelle mie recenti interpretazioni astrali, ho anticipato perfino ai nativi del segno più riservati che sarebbero entrati in una fase di apertura emotiva, esprimendo liberamente le proprie sensazioni. Ciò potrebbe sorprendere alcuni, dato che la Bilancia è conosciuta per il suo equilibrio e per la sua propensione ai compromessi, ma anche voi, come tutti, potete avere momenti di esasperazione. Detto questo, tutto ciò era per illustrare come le relazioni problematiche e le situazioni lavorative non favorevoli che vi affliggono da tempo, stiano per concludersi. Coloro fra voi che hanno avuto ulteriori opportunità, dovrebbero sfruttarle, perché l’influenza favorevole di Giove nel mese di giugno sarà benefica. Pertanto, è tempo di spazzare via ciò che non funziona e potenziare ciò che funziona. Quello che non avete avuto il coraggio di chiedere fino ad oggi, potrete richiederlo a voce alta già a partire da domani.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, nelle prossime settimane, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, dovrai confrontarti con delle prove. Spesso sei tu a essere curioso di quello che gli altri pensano, ma devi esercitare cautela. Sei una persona sensibile e non vorrei che le opinioni altrui potessero pilotare le tue azioni. Non perdere tempo a guardare ciò che fanno gli altri: il tuo focus è su di te. Ricordati di favorire nuove relazioni in questa domenica speciale.

Oroscopo del Sagittario

Per te, Sagittario, traspare un forte impulso a mettere in moto nuovi progetti, a realizzare qualcosa di significativo. Ti sollecito a prendere una decisione prima della fine di maggio. Sorseggi l’aria di esclusione, o come se ti ignorassero sul posto di lavoro; potresti starti chiedendo perché ti sembra che gli altri ricevano più riconoscimenti. Non temere, avrai l’opportunità di emergere e far saltare fuori il tuo valore. Nel frattempo, rifletti sull’amicizia che potrebbe evolversi in qualcosa di più profondo. L’amore non brilla nei prossimi periodi, ma promette intriganti sviluppi.

Oroscopo del Capricorno

Come un tipico Capricorno, hai dato priorità al lavoro, alla casa e alle finanze, mettendo da parte l’amore. Questo è tipico di te, desideroso di avere tutto in ordine e sottomano, partendo da quando eri solo un giovane di 15-20 anni, pensando già alle responsabilità della famiglia. Queste responsabilità, che normalmente si presentano dopo i 30, ti sono state affidate in anticipo. Di conseguenza, ora che sei arrivato agli anni 40 o 50, possiedi un’esperienza di vita considerevole. Questo nostro cielo ti sprona a consentire all’amore di ricoprire un ruolo più prominente nella tua vita; ciò è assolutamente possibile in questo stesso momento.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario si troveranno a vivere un’affascinante domenica. Desidererei veramente che i più giovani non si facessero ingannare dal fascino seducente del destino, pensando di essere innamorati follemente e poi risvegliarsi a Maggio con la realizzazione che forse non è stato come si immaginava. Vi ricordate il film “Pensavo fosse amore invece era un calesse”? Ecco, siate cauti. Ne riparliamo a Maggio. Non è sempre necessario avere un’interpretazione così negativa dell’amore, ma, siate certi, dobbiamo sempre dare priorità a chi realmente la merita.

Oroscopo dei Pesci

Le influenze planetarie del sabato per il segno del Pesci potrebbero portare qualche piccola insicurezza, principalmente dovuta all’opposizione lunare, generando un’atmosfera di incertezza. Non sei tu a esserne direttamente influenzato, ma quelli che ti circondano, potrebbero trovarsi disorientati nel capire come renderti felice. Potrebbe trattarsi solo di un breve periodo di ritardo nella comprensione. Però, niente paura! In ambito lavorativo e sentimentale, le carte sono comunque ben disposte grazie a una forte componente celeste, quindi non si registrano particolari problemi.

