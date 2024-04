Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 20 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 20 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, vedo un periodo ricco di attività e organizzazione, con una grande determinazione e voglia da parte tua. Però, tendo a sottolineare l’importanza del tuo benessere fisico. Pertanto, un fine settimana di pausa e riflessione potrebbe essere molto benefico. Sei una persona risoluta e questi pianeti nel tuo segno potrebbero intensificare ulteriormente il tuo impeto. Tuttavia, è essenziale prendersi un attimo per valutare le proprie azioni, questo per evitare di agire precipitosamente e potenzialmente causare problemi.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, esiste un vecchio adagio che dice “Non c’è nessuno più sordo di chi non vuole sentire”. Quindi, il mio consiglio è di non pretendere di ritornare indietro nel tempo ed abbracciare il passato, specialmente se determinate situazioni hanno preso strade differenti o se certe persone sono diventate meno disponibili nei tuoi confronti. Non infierire con rabbia, ma piuttosto abbraccia il coraggio di girare la pagina. Prevedo che entro il termine del mese di maggio, potrebbero non essere rinnovati alcuni accordi in scadenza. Pertanto, per chi ha la fortuna di avere una riserva economica, potrebbe essere il momento ideale per una pausa di riflessione. Altri, invece, potrebbero considerare l’idea di cambiare aria e fare nuove scelte per la seconda metà dell’anno che delineino recenti obiettivi da raggiungere. Un recupero significativo è in vista per quelli solitari o separati. Presto, infatti, Venere si presenterà sotto una luce molto gentile.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, il recente sabato potrebbe rivelarsi un po’ estenuante. Di conseguenza, sarebbe molto opportuno mettere da parte qualsiasi tipo di tensione o problematica. Il mio consiglio è di evitare qualsiasi forma di stress inutile durante questo fine settimana, in special modo con le persone che hanno un controllo significativo sulla tua vita. Non lasciarti sopraffare dal senso di colpa, non deve più avere il sopravvento nella tua vita. Sono lieto di prevedere che la situazione migliorerà nell’imminente domenica.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro si trova in un periodo affascinante, pur non avendo la forza necessaria a ricostruire ciò che è stato disperso in passato. Questo è da ascriversi al fatto che Mercurio è ancora in aspetto sfavorevole, quindi gli aspetti finanziari e lavorativi devono essere affrontati con grande cautela. Questo non significa che ci siano impedimenti. Al contrario, come ho sottolineato, per molti sarà un biennio significativo. Nel prossimo anno, Giove farà la sua apparizione nel tuo segno, tuttavia è plausibile che tu stesso voglia imporre delle condizioni che potrebbero non piacere a tutti. Domani, gli astri sono favorevoli, ma in amore si presentano sempre dei dubbi.

Oroscopo del Leone

Per il segno del Leone, ci saranno notevoli sfide sul percorso. Si sa, il Leone non si accontenta di restare passivo, ha bisogno di competizioni per sentirsi appieno nei suoi panni. Proseguiamo con buone notizie, Venere continua a mostrarsi favorevole e presto avrai un piccolo segnale destinato a tutti coloro che si sono sentiti eccessivamente soli di recente. Valuta attentamente, però, maggio potrebbe mettere a rischio i rapporti sentimentali nati di recente o impegnarsi troppo in fretta. Perciò, l’essenza del Leone attualmente anela ad avere vicino figure sicure e non desidera affatto essere circondato da persone inaffidabili.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la presenza della luna nel tuo segno rappresenta una risorsa di grande potenza. Un Vergine tende a dimostrar una costante necessità di sfide intellettuali e lavoro, ed è quindi comune incontrare individui appartenenti a questo segno, anche in età avanzata, che anziché optare per il relax o proseguire su un cammino ben definito, sentono l’esigenza di innovarsi, chiudendo vecchi capitoli e aprendone di nuovi. Questa è una dinamica molto positiva, poiché non esiste un tempo definito da dedicare al riposo. Per un nato sotto il segno Vergine, trovarsi senza impegni potrebbe sentirsi alienante. Fai attenzione a non cadere in litigi amorosi, e ti aspetta un bel recupero dal 29 in poi.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, lascia andare coloro che stanno cercando di dominarti, sia mentalmente che emotivamente. Coloro che recentemente hanno attraversato un periodo turbolento nel proprio legame di coppia, possono trovare conforto in una fresca relazione, anche se per ora potrebbe svilupparsi solo sul piano della amicizia amorevole. Venere al momento non è dalla nostra parte, ma per quanto riguarda il prendere decisioni importanti o fare grandi dichiarazioni, è consigliabile attendere l’arrivo del mese di giugno.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, potrebbe esserci un periodo di interrogazioni e analisi in vista. Si avverte che anche tu sei alla ricerca di nuove sfide, che si manifesteranno tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, comprimendoti anche a confrontarti con l’opinione altrui. È noto che il segno dello Scorpione tende a essere particolarmente sensibile, mostrando a volte una certa intransigenza di fronte alle critiche. Tuttavia, è importante resistere all’impulso di retrarsi in difensiva se si vuole sperimentare avventure occasionali. La previsione suggerisce che maggio potrebbe presentare l’opportunità ideale per questo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, durante questo sabato potresti avvertire una leggera flessione nel tuo livello di energia, ma niente di preoccupante. Potrebbe soltanto essere dovuto ad un po’ di affaticamento fisico o mentale. Ricorda, se ci sono degli interrogativi, che entro Maggio dovresti dare delle risposte, dato che da giugno le decisioni saranno definitivamente prese. Forse in questo momento hai l’aspirazione di portare a termine un progetto, sia esso lavorativo o personale. E non dimenticare, l’amore potrebbe ancora una volta tornare a far parte della tua vita in maniera significativa.

Oroscopo del Capricorno

La tranquillità bussa alla porta dei Capricorno in questo sereno sabato, nonostante i sentimenti più intensi vedranno il mese di Maggio come fulcro. Questi giorni possono essere sfruttati per risolvere dispute di ordine economico e legate a proprietà immobiliari, eredità e lasciti. Risoluzioni che potrebbero dipendere dalle circostanze individuali. Non mi sorprenderebbe se si presentasse l’occasione per mettere le cose in chiaro con parenti o fratelli. Nonostante alcune questioni possano essere apparse insuperabili a inizio mese, adesso sembreranno più semplici da affrontare, indipendentemente dalle diverse situazioni.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, sei di natura tale che se una cosa ti attrae, ti dedichi ad essa; al contrario, se non è di tuo gradimento, tendi ad evitarla. Non tolleri nulla che ti venga imposto, infatti, può scaturire la tua irritazione poiché prediligi mantenere sempre un certo grado di indipendenza ed autonomia, anche solo a livello affettivo. Stai all’erta perché Maggio potrebbe suscitare dei contrasti, possibilmente in campo sentimentale, specificatamente nelle coppie che a lungo hanno celato alcune realtà. Questo mese è propizio per affrontare questioni pragmatiche e per fare chiarezza riguardo a situazioni che persistono da tempo. Fai attenzione alle relazioni parallele che in questo lasso di tempo potrebbero sembrarti allettanti, soprattutto se il tuo solito rapporto di coppia non

Oroscopo dei Pesci

In questo sabato, Pesci, la Luna è in opposizione e potrebbero presentarsi qualche ritardo e tensione da superare. Ciononostante, non è tempo di arretrare, perché come si suol dire: “chi si ferma è perduto”. Il consiglio per oggi è di fare solamente ciò che ritieni opportuno e di evitare eventuali ostacoli, soprattutto di natura emotiva. Se ci sono persone che non ascoltano i tuoi consigli o se sei preoccupato per qualcosa, prosegui per la tua strada. Potrebbe emergere un tuo lato critico nei confronti di chi, in qualche modo, cerca di ingannarti. In campo sentimentale, sei in cerca di chiarezza e sicurezza. Dal 29 Venere cambia posizione e potrebbe modificare anche le tue idee su qualcuno.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.