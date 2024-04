Nella puntata del 19 aprile di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha dato luogo ad una sfuriata contro gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Non è la prima volta che la conduttrice palesa il suo disappunto per alcuni interventi dei due, ma ogni volta le sue parole generano sempre un grande fermento. In seguito, poi, ci sono state anche altre discussioni.

La sfuriata di Maria contro Gianni e Tina a Uomini e Donne

Oggi Maria De Filippi ha chiesto a Sabrina, Maurizio e Fabrizio di accomodarsi al centro studio per raccontare come stessero andando le cose tra loro. Ad un certo punto, però, gli opinionisti hanno inveito contro la dama criticando un po’ il suo modo di fare con gli uomini e il fatto che esca con più persone contemporaneamente.

Dinanzi queste parole, la conduttrice non ci ha più visto ed ha sbottato contro Gianni e soprattutto Tina. La presentatrice ha accusato i due di essere dei maschilisti in quanto, quando al centro dello studio c’è un uomo, come ad esempio Mario Verona, che anche è solito uscire con più donne insieme, loro ci ridono sopra, mentre se si tratta di una donna il discorso cambia. I due opinionisti hanno provato a difendersi, ma Maria è stata lapidaria, riuscendo ad accaparrarsi anche il favore del pubblico.

BRAVAAAA MARIAAAAA👏👏👏

il livello di maschilismo in questi opinionisti è sempre più imbarazzante #uominiedonne — ken orecchino magico💅 (@toniofrocionio) April 19, 2024

Tina contro Tiziana: la donna ha un altro fuori da UeD?

In seguito, poi, si è passati ad altri protagonisti. Al centro dell’attenzione c’è stata anche Tiziana Riccardi. La donna è arrivata solamente a dire di non essere uscita con un cavaliere in quanto tra di loro non c’è stato dialogo in questi giorni. Queste parole sono state interpretate da Tina come una scusa, sta di fatto che l’opinionista ha accusato la donna di avere un altro fuori. La Cipollari è convinta di questa cosa, ma Maria è intervenuta dicendo che in redazione non fosse mai arrivata una segnalazione del genere.

Nel tentativo di smorzare un po’ i toni, si è intromessa Aurora Tropea, la quale ha consegnato un pupazzo a Tina mentre sbraitava. L’opinionista ha lanciato tutto per aria mandando a quel paese la dama. La scena ha divertito tutti, compresa la conduttrice, sta di fatto che ha fatto in modo che l’opinionista ricevesse comunque quell’oggetto. Infine, Daniele Paudice si è relazionato con Gaia, che ha deciso di portare in esterna oltre a Valery, che ha accettato di tornare a corteggiarlo. Anche al suo Trono non sono mancate le discussioni a causa di alcuni malumori delle sue spasimanti.